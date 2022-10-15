16:14 15.10.2022 (обновлено: 16:18 15.10.2022)
СМИ: британские власти займутся борьбой с "российской дезинформацией"
iNews: британские власти займутся мониторингом "российской онлайн-дезинформации"
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти в Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с "дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами", сообщает издание inews со ссылкой на источник в правительстве.
"Полномочия по борьбе с дезинформацией, распространяемой российскими пропагандистскими поисковыми системами, будут включены в законопроект о безопасности в интернете... Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, теперь будет применяться в отношении поисковых систем и включать пункт об "иностранном вмешательстве", чтобы бороться с онлайн-дезинформацией", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании (DCMS) также создаст подразделение для мониторинга "дезинформации". Это подразделение сможет запрещать вебсайтам работать в Соединенном Королевстве, если их владельцы не предпримут меры в отношении "ложных статей". Помимо информации о спецоперации России на Украине, на предмет "иностранного вмешательства" также будут проверяться новости о COVID-19 и климатических изменениях.
Ранее издание сообщило, что министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг и замминистра внешней торговли Доминик Джонсон являются соучредителями и акционерами компании Somerset Capital Management LLP, которая владеет более чем двумя миллионами акций компании Yandex. Политики ведут переговоры о продаже этих активов.