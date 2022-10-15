https://ria.ru/20221015/dezinformatsiya-1824294037.html

СМИ: британские власти займутся борьбой с "российской дезинформацией"

СМИ: британские власти займутся борьбой с "российской дезинформацией" - РИА Новости, 15.10.2022

СМИ: британские власти займутся борьбой с "российской дезинформацией"

Власти в Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с "дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами", сообщает издание inews со... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:14

2022-10-15T16:14

2022-10-15T16:18

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти в Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с "дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами", сообщает издание inews со ссылкой на источник в правительстве."Полномочия по борьбе с дезинформацией, распространяемой российскими пропагандистскими поисковыми системами, будут включены в законопроект о безопасности в интернете... Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, теперь будет применяться в отношении поисковых систем и включать пункт об "иностранном вмешательстве", чтобы бороться с онлайн-дезинформацией", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании (DCMS) также создаст подразделение для мониторинга "дезинформации". Это подразделение сможет запрещать вебсайтам работать в Соединенном Королевстве, если их владельцы не предпримут меры в отношении "ложных статей". Помимо информации о спецоперации России на Украине, на предмет "иностранного вмешательства" также будут проверяться новости о COVID-19 и климатических изменениях.Ранее издание сообщило, что министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг и замминистра внешней торговли Доминик Джонсон являются соучредителями и акционерами компании Somerset Capital Management LLP, которая владеет более чем двумя миллионами акций компании Yandex. Политики ведут переговоры о продаже этих активов.

https://ria.ru/20220823/dezinformatsiya-1811421019.html

https://ria.ru/20221013/britaniya-1823782772.html

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в мире, россия, украина, великобритания, технологии