https://ria.ru/20221015/deti-1824328412.html
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей - РИА Новости, 15.10.2022
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей
Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:26
2022-10-15T20:26
2022-10-15T20:26
происшествия
красноярский край
шарыповский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК."В следственные органы… поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме, расположенном по улице Центральная села Ивановка Шарыповского района, обнаружены тела двух детей возрастом 1-го и 2-х лет с признаками отравления продуктами горения и термическими воздействиями", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. По версии следствия, в доме проживала 32-летняя женщина вместе с пятью детьми. Вечером она вместе со старшим восьмилетним ребёнком ушла к своей матери, оставив четверых детей дома одних. Через непродолжительное время соседи заметили в доме пожар.Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении детей с источниками огня.
https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html
красноярский край
шарыповский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, шарыповский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Шарыповский район, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей
В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли двое детей — возрастом один и два года