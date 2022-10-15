https://ria.ru/20221015/deti-1824328412.html

При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей

При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей - РИА Новости, 15.10.2022

При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей

Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:26

2022-10-15T20:26

2022-10-15T20:26

происшествия

красноярский край

шарыповский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК."В следственные органы… поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме, расположенном по улице Центральная села Ивановка Шарыповского района, обнаружены тела двух детей возрастом 1-го и 2-х лет с признаками отравления продуктами горения и термическими воздействиями", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. По версии следствия, в доме проживала 32-летняя женщина вместе с пятью детьми. Вечером она вместе со старшим восьмилетним ребёнком ушла к своей матери, оставив четверых детей дома одних. Через непродолжительное время соседи заметили в доме пожар.Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении детей с источниками огня.

https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

красноярский край

шарыповский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, шарыповский район, следственный комитет россии (ск рф)