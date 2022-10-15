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При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей - РИА Новости, 15.10.2022
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При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей - РИА Новости, 15.10.2022
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей
Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:26
2022-10-15T20:26
происшествия
красноярский край
шарыповский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК."В следственные органы… поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме, расположенном по улице Центральная села Ивановка Шарыповского района, обнаружены тела двух детей возрастом 1-го и 2-х лет с признаками отравления продуктами горения и термическими воздействиями", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. По версии следствия, в доме проживала 32-летняя женщина вместе с пятью детьми. Вечером она вместе со старшим восьмилетним ребёнком ушла к своей матери, оставив четверых детей дома одних. Через непродолжительное время соседи заметили в доме пожар.Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении детей с источниками огня.
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красноярский край
шарыповский район
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происшествия, красноярский край, шарыповский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Шарыповский район, Следственный комитет России (СК РФ)
20:26 15.10.2022
 
При пожаре в Красноярском крае погибли двое малолетних детей

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли двое детей — возрастом один и два года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК.
"В следственные органы… поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме, расположенном по улице Центральная села Ивановка Шарыповского района, обнаружены тела двух детей возрастом 1-го и 2-х лет с признаками отравления продуктами горения и термическими воздействиями", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. По версии следствия, в доме проживала 32-летняя женщина вместе с пятью детьми. Вечером она вместе со старшим восьмилетним ребёнком ушла к своей матери, оставив четверых детей дома одних. Через непродолжительное время соседи заметили в доме пожар.
Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении детей с источниками огня.
На месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
 
ПроисшествияКрасноярский крайШарыповский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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