https://ria.ru/20221015/desant-1824268932.html

Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС

Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС - РИА Новости, 15.10.2022

Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС

ВС РФ сорвали украинскую попытку высадить десант у Запорожской АЭС, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:46

2022-10-15T13:46

2022-10-15T14:49

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

запорожская аэс

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВС РФ сорвали украинскую попытку высадить десант у Запорожской АЭС, сообщили в субботу в Минобороны России."В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции", - заявили в Минобороны.В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье уничтожено более 160 военнослужащих противника, размещавшихся в трех казарменных помещениях, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221014/zaes-1824018269.html

киев

россия

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Минобороны РФ о срыве десантирования ВСУ в районе Запорожской АЭС Срыв десантирования ВСУ в районе Запорожской АЭС и провал наступления националистов в Херсонской области: главное из брифинга МО РФ 2022-10-15T13:46 true PT4M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, украина, запорожская аэс