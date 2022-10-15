https://ria.ru/20221015/desant-1824268932.html
Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС
Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС - РИА Новости, 15.10.2022
Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС
ВС РФ сорвали украинскую попытку высадить десант у Запорожской АЭС, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:46
2022-10-15T13:46
2022-10-15T14:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВС РФ сорвали украинскую попытку высадить десант у Запорожской АЭС, сообщили в субботу в Минобороны России."В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции", - заявили в Минобороны.В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье уничтожено более 160 военнослужащих противника, размещавшихся в трех казарменных помещениях, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221014/zaes-1824018269.html
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Минобороны РФ о срыве десантирования ВСУ в районе Запорожской АЭС
Срыв десантирования ВСУ в районе Запорожской АЭС и провал наступления националистов в Херсонской области: главное из брифинга МО РФ
2022-10-15T13:46
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киев, россия, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Запорожская АЭС
13:46 15.10.2022 (обновлено: 14:49 15.10.2022)
Сорвана подготовка Киева к проведению десантной операции в районе ЗАЭС
Миноброны сообщило о срыве подготовки десантной операции ВСУ в районе Запорожской АЭС