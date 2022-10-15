https://ria.ru/20221015/covindex-1824243746.html

Covindex упал до 92,7 пункта

Covindex упал до 92,7 пункта - РИА Новости, 15.10.2022

Covindex упал до 92,7 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:07

2022-10-15T10:07

2022-10-15T10:07

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов - до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. А снижение оказалось самым резким с начала апреля.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 16%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 94 рублей), туалетной бумаге (на 7%, до 98 рублей), перчаткам (на 6%, до 133 рублей) и гречке (на 6%, до 108 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 6 пунктов - до 92,7 пункта. Меньшее значение индекса было в последний раз зафиксировано на неделе по 20 февраля, когда он составил 90,3 пункта, а более резкое снижение - на неделе по 3 апреля, когда индекс опустился сразу на 7 пунктов."Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", - констатируют аналитики "Платформы ОФД".

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия