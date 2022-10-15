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Covindex упал до 92,7 пункта - РИА Новости, 15.10.2022
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Распространение коронавируса
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Covindex упал до 92,7 пункта
Covindex упал до 92,7 пункта - РИА Новости, 15.10.2022
Covindex упал до 92,7 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:07
2022-10-15T10:07
распространение коронавируса
экономика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов - до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. А снижение оказалось самым резким с начала апреля.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 16%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 94 рублей), туалетной бумаге (на 7%, до 98 рублей), перчаткам (на 6%, до 133 рублей) и гречке (на 6%, до 108 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 6 пунктов - до 92,7 пункта. Меньшее значение индекса было в последний раз зафиксировано на неделе по 20 февраля, когда он составил 90,3 пункта, а более резкое снижение - на неделе по 3 апреля, когда индекс опустился сразу на 7 пунктов."Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", - констатируют аналитики "Платформы ОФД".
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экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Экономика, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
10:07 15.10.2022
 
Covindex упал до 92,7 пункта

Covindex упал до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкИзготовление медицинских защитных масок
Изготовление медицинских защитных масок - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Изготовление медицинских защитных масок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов - до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. А снижение оказалось самым резким с начала апреля.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 16%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 94 рублей), туалетной бумаге (на 7%, до 98 рублей), перчаткам (на 6%, до 133 рублей) и гречке (на 6%, до 108 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 6 пунктов - до 92,7 пункта. Меньшее значение индекса было в последний раз зафиксировано на неделе по 20 февраля, когда он составил 90,3 пункта, а более резкое снижение - на неделе по 3 апреля, когда индекс опустился сразу на 7 пунктов.
"Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", - констатируют аналитики "Платформы ОФД".
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