https://ria.ru/20221015/covid-19-1824249443.html
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 911 случаев COVID-19, 21 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:10
2022-10-15T11:10
2022-10-15T11:10
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 911 случаев COVID-19, 21 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 911, госпитализированы 135 человек, выздоровели 1239 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1167 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 218 535 случаев коронавируса, выздоровели 3 025 220 человек, умерли 46 378 человек.
https://ria.ru/20221014/covid-19-1824014448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 911 случаев COVID-19