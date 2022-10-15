https://ria.ru/20221015/covid-19-1824249443.html

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 911 случаев COVID-19, 21 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:10

2022-10-15T11:10

2022-10-15T11:10

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 911 случаев COVID-19, 21 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 911, госпитализированы 135 человек, выздоровели 1239 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1167 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 218 535 случаев коронавируса, выздоровели 3 025 220 человек, умерли 46 378 человек.

https://ria.ru/20221014/covid-19-1824014448.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество