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В Киеве заявили о росте доходов бюджета за счет резервов теневой экономики

В Киеве заявили о росте доходов бюджета за счет резервов теневой экономики - РИА Новости, 15.10.2022

В Киеве заявили о росте доходов бюджета за счет резервов теневой экономики

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что налоговые поступления в госбюджет страны выросли на 18,5% за счет резервов теневой РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T19:46

2022-10-15T19:46

2022-10-15T19:46

даниил гетманцев

денис шмыгаль

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что налоговые поступления в госбюджет страны выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики."Хочу напомнить, что несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета", - сказал Гетманцев в эфире телеканала "Рада".По его словам, налоговые поступления в нынешнем году перевыполнили план предыдущего года. Он отметил, что "военный 2022 год" дает больше, чем "мирный 2021 год" на 18,5% налоговых сборов. При этом акцентировал внимание, что такая динамика сохраняется за счет "детенизации экономики".Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее заявил, что в будущем году правительство рассчитывает получить помощь в виде внешних заимствований в размере 35 миллиардов долларов США, чтобы покрыть дефицит госбюджета.Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета в первом чтении, но не все правки, внесенные депутатами, были согласованы.

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Наталья Макарова

даниил гетманцев, денис шмыгаль, украина, киев, сша, верховная рада украины, в мире, экономика