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Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов - РИА Новости, 15.10.2022
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Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов
Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов - РИА Новости, 15.10.2022
Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов
Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:42
2022-10-15T17:42
джереми хант
дэвид кэмерон
лиз трасс
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам, государственные расходы вырастут незначительно."Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям... У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", - сообщил Хант в интервью телеканалу Sky News, не уточнив подробностей.Отвечая на вопрос, будет ли это означать возврат к "строгой экономии", Хант сказал: "Я не думаю, что мы говорим о жесткой экономии в том виде, в каком она была у нас в 2010 году (при премьер-министре Дэвиде Кэмероне - ред.). Но нам придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам".Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221015/trass-1824239753.html
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джереми хант, дэвид кэмерон, лиз трасс, великобритания, в мире
Джереми Хант, Дэвид Кэмерон, Лиз Трасс, Великобритания, В мире
17:42 15.10.2022
 
Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов

Новый глава британского Минфина Хант предупредил о будущем повышении некоторых налогов

© AP Photo / Frank AugsteinБританский политик Джереми Хант
Британский политик Джереми Хант - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Британский политик Джереми Хант. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам, государственные расходы вырастут незначительно.
"Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям... У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", - сообщил Хант в интервью телеканалу Sky News, не уточнив подробностей.
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Отвечая на вопрос, будет ли это означать возврат к "строгой экономии", Хант сказал: "Я не думаю, что мы говорим о жесткой экономии в том виде, в каком она была у нас в 2010 году (при премьер-министре Дэвиде Кэмероне - ред.). Но нам придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам".
Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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