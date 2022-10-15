https://ria.ru/20221015/britaniya-1824308615.html

Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов

Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов - РИА Новости, 15.10.2022

Глава британского Минфина предупредил о повышении некоторых налогов

Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:42

2022-10-15T17:42

2022-10-15T17:42

джереми хант

дэвид кэмерон

лиз трасс

великобритания

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам, государственные расходы вырастут незначительно."Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям... У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", - сообщил Хант в интервью телеканалу Sky News, не уточнив подробностей.Отвечая на вопрос, будет ли это означать возврат к "строгой экономии", Хант сказал: "Я не думаю, что мы говорим о жесткой экономии в том виде, в каком она была у нас в 2010 году (при премьер-министре Дэвиде Кэмероне - ред.). Но нам придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам".Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221015/trass-1824239753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джереми хант, дэвид кэмерон, лиз трасс, великобритания, в мире