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Из титула супруги Карла III хотят убрать слово "консорт", сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
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Из титула супруги Карла III хотят убрать слово "консорт", сообщили СМИ
Из титула супруги Карла III хотят убрать слово "консорт", сообщили СМИ - РИА Новости, 15.10.2022
Из титула супруги Карла III хотят убрать слово "консорт", сообщили СМИ
Букингемский дворец хочет "незаметно убрать" слово "консорт" из титула супруги короля Великобритании Карла III Камиллы до их коронации в 2023 году, пишет газета РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:00
2022-10-15T11:00
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Букингемский дворец хочет "незаметно убрать" слово "консорт" из титула супруги короля Великобритании Карла III Камиллы до их коронации в 2023 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.Букингемский дворец ранее сообщил, что церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года. Вместе с ним коронуют и его супругу королеву-консорта Камиллу."В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово "консорт" из титула королевы Камиллы", - пишет газета.Отмечается, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили "упрощенный" титул, в частности, королева Елизавета, королева Мария, королева Александра. Исключение было сделано для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта "в знак уважения к общественному мнению".По словам источника, окружение Карла III и его супруги уже "спокойны" насчет ее титула, поскольку общество и пресса "игнорируют" ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже распространенный в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года, пишет издание.Букингемский дворец отказался комментировать эти сообщения.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20221011/korol-1823226103.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/britaniya-1817905178.html
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в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия
В мире, Елизавета II, Великобритания, Шотландия
11:00 15.10.2022
 
Из титула супруги Карла III хотят убрать слово "консорт", сообщили СМИ

Telegraph: из титула супруги Карла III Камиллы хотят незаметно убрать слово "консорт"

© AP Photo / Jonathan BradyБританский принц Уильям, Камилла, королева-консорт и король Карл III
Британский принц Уильям, Камилла, королева-консорт и король Карл III - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Британский принц Уильям, Камилла, королева-консорт и король Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Букингемский дворец хочет "незаметно убрать" слово "консорт" из титула супруги короля Великобритании Карла III Камиллы до их коронации в 2023 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.
Букингемский дворец ранее сообщил, что церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года. Вместе с ним коронуют и его супругу королеву-консорта Камиллу.
Король Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 20:06
Церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года
"В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово "консорт" из титула королевы Камиллы", - пишет газета.
Отмечается, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили "упрощенный" титул, в частности, королева Елизавета, королева Мария, королева Александра. Исключение было сделано для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта "в знак уважения к общественному мнению".
По словам источника, окружение Карла III и его супруги уже "спокойны" насчет ее титула, поскольку общество и пресса "игнорируют" ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже распространенный в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года, пишет издание.
Букингемский дворец отказался комментировать эти сообщения.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне, где в Вестминстерском дворце проходит с ней прощание - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 16:32Сказано в эфире
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