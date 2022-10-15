Рейтинг@Mail.ru
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/boevik-1824330578.html
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика - РИА Новости, 15.10.2022
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика
Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына - оружие, националистическую литературу и символику, женщина призвала своих земляков... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:47
2022-10-15T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824330920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6c9135ae15489542d632cf8f50d260f.jpg
ЭНЕРГОДАР, 15 окт - РИА Новости. Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына - оружие, националистическую литературу и символику, женщина призвала своих земляков последовать ее примеру, передает корреспондент РИА Новости.Татьяна Федорова рассказала, что нашла схрон у себя на даче во время ремонта. В сумках, которые были спрятаны в стене, она обнаружила гладкоствольное ружье, патроны, военную форму, а также националистические книги про майдан и карательную войну против мирного населения Донбасса."Чтобы избежать неприятностей, мы узнали, что есть возможность все сдать добровольно, и обратились к властям", - пояснила собеседница агентства.Она рассказала, что в настоящее время ее сын служит в одном из подразделений нацгвардии Украины и связь с семьей практически не поддерживает. По словам женщины, ее сын "считает, что если мы здесь остались, то мы какие-то не такие"."Но мы считаем по-другому... по разные стороны баррикад. Все люди взрослые и каждый решает сам за себя", - добавила она и обратилась к землякам, чтобы они также сдали незарегистрированное оружие и другие запрещенные вещи властям.
https://ria.ru/20220731/kherson-1806188246.html
https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818934680.html
энергодар
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Энергодаре мать сдала схрон своего сына-боевика
Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына: оружие, националистическую литературу и символику и призвала земляков последовать своему примеру.
2022-10-15T20:47
true
PT1M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824330920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62fd98cda0acdfbf14b4fefcd52a6dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Донбасс, Украина
20:47 15.10.2022 (обновлено: 20:56 15.10.2022)
 
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика

Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала властям схрон с оружием сына

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 15 окт - РИА Новости. Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына - оружие, националистическую литературу и символику, женщина призвала своих земляков последовать ее примеру, передает корреспондент РИА Новости.
Татьяна Федорова рассказала, что нашла схрон у себя на даче во время ремонта. В сумках, которые были спрятаны в стене, она обнаружила гладкоствольное ружье, патроны, военную форму, а также националистические книги про майдан и карательную войну против мирного населения Донбасса.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 11:01Специальная военная операция на Украине
Под Херсоном нашли схрон с оружием для обстрела российской техники
"Чтобы избежать неприятностей, мы узнали, что есть возможность все сдать добровольно, и обратились к властям", - пояснила собеседница агентства.
Она рассказала, что в настоящее время ее сын служит в одном из подразделений нацгвардии Украины и связь с семьей практически не поддерживает. По словам женщины, ее сын "считает, что если мы здесь остались, то мы какие-то не такие".
"Но мы считаем по-другому... по разные стороны баррикад. Все люди взрослые и каждый решает сам за себя", - добавила она и обратилась к землякам, чтобы они также сдали незарегистрированное оружие и другие запрещенные вещи властям.
Сотрудники полиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:16Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала