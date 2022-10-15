https://ria.ru/20221015/boevik-1824330578.html
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика - РИА Новости, 15.10.2022
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика
Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына - оружие, националистическую литературу и символику, женщина призвала своих земляков... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:47
2022-10-15T20:47
2022-10-15T20:56
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ЭНЕРГОДАР, 15 окт - РИА Новости. Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына - оружие, националистическую литературу и символику, женщина призвала своих земляков последовать ее примеру, передает корреспондент РИА Новости.Татьяна Федорова рассказала, что нашла схрон у себя на даче во время ремонта. В сумках, которые были спрятаны в стене, она обнаружила гладкоствольное ружье, патроны, военную форму, а также националистические книги про майдан и карательную войну против мирного населения Донбасса."Чтобы избежать неприятностей, мы узнали, что есть возможность все сдать добровольно, и обратились к властям", - пояснила собеседница агентства.Она рассказала, что в настоящее время ее сын служит в одном из подразделений нацгвардии Украины и связь с семьей практически не поддерживает. По словам женщины, ее сын "считает, что если мы здесь остались, то мы какие-то не такие"."Но мы считаем по-другому... по разные стороны баррикад. Все люди взрослые и каждый решает сам за себя", - добавила она и обратилась к землякам, чтобы они также сдали незарегистрированное оружие и другие запрещенные вещи властям.
https://ria.ru/20220731/kherson-1806188246.html
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В Энергодаре мать сдала схрон своего сына-боевика
Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала схрон своего сына: оружие, националистическую литературу и символику и призвала земляков последовать своему примеру.
2022-10-15T20:47
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в мире, энергодар, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Донбасс, Украина
20:47 15.10.2022 (обновлено: 20:56 15.10.2022)
Жительница Энергодара добровольно сдала властям оружие своего сына-боевика
Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала властям схрон с оружием сына