https://ria.ru/20221015/bezhenets-1824226462.html

Беженец с Украины пожалел о приезде в Канаду

Беженец с Украины пожалел о приезде в Канаду - РИА Новости, 15.10.2022

Беженец с Украины пожалел о приезде в Канаду

Беженец с Украины Зограб Демергян пожалел о своем решении приехать в Канаду из-за сложностей с освоением на новом месте, говорится в сюжете CBC. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T04:28

2022-10-15T04:28

2022-10-15T14:56

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Беженец с Украины Зограб Демергян пожалел о своем решении приехать в Канаду из-за сложностей с освоением на новом месте, говорится в сюжете CBC.Демергян прибыл в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор со своей женой, пасынком и собакой в середине сентября, Украину они покинули ранее в этом году. Мужчина, являющийся IT-специалистом, возлагал большие надежды на перспективы своего трудоустройства и дальнейший поиск жилья. Однако с тех он так и не смог найти "серьезную" работу, а его семья вынуждена жить во временном жилье, предоставленном Ассоциацией новых канадцев (ANC)."Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы", — пожаловался украинец в беседе с CBC.По словам мужчины, важную роль в решении его семьи переехать в Канаду сыграли программа специальных виз для украинцев, поддержка, предложенная ANC и правительством провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также перспективы трудоустройства и обещание более спокойной жизни.Для переезда в страну Демергян взял кредит в тысячу евро, первый платеж по нему должен был быть произведен на этой неделе, однако, несмотря на недели поисков, украинец так и смог найти работу."Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу, за которую платят, как у обычных людей", — заявил он. При этом Демергян добавил, что он и его семья хотят "построить здесь свое будущее".Ранее, в марте, власти Канады разрешили прибывшим с Украины остаться на три года в качестве временных резидентов.

https://ria.ru/20221013/bezhentsy-1823804677.html

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