https://ria.ru/20221015/bespilotnik-1824247881.html

Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике

Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике - РИА Новости, 15.10.2022

Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике

Украинский беспилотник был сбит в районе города Энергодара Запорожской области с помощью снайперской винтовки, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:56

2022-10-15T10:56

2022-10-15T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит в районе города Энергодара Запорожской области с помощью снайперской винтовки, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с позывным "Артур"."Поступила команда выдвинуться к окраине города... Я услышал звук беспилотника, дал команду зайти в лесной массив и начал наблюдать (через прицел) снайперской винтовки. При обнаружении беспилотника я сделал первый выстрел, от которого он чуть покачнулся. Со второго выстрела он упал. При падении произошла детонация", - рассказал собеседник агентства.Он предположил, что беспилотник мог быть польского производства серии Warmate. "Такие беспилотники могут быть разведывательными и могут нести боевой заряд", - пояснил военнослужащий. По его словам, противник регулярно использует подобные аппараты для нанесения ударов, а также для наведения артиллерии. Часто удары приходятся по гражданской инфраструктуре и объектам сельхозназначения.Беспилотник Warmate в зависимости от задачи может быть использован как для наблюдения, так и для поражения целей. Может нести на себе большую номенклатуру боеголовок от осколочно-фугасной до термобарической боевой части. Подобные БПЛА были ранее использованы для нанесения ударов по Запорожской АЭС.Город Энергодар находится вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/plennyy-1824239308.html

https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий Росгвардии рассказывает о своем первом сбитом беспилотнике Военнослужащий Росгвардии рассказывает о своем первом сбитом беспилотнике 2022-10-15T10:56 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс