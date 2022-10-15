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Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/bespilotnik-1824247881.html
Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике
Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике - РИА Новости, 15.10.2022
Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике
Украинский беспилотник был сбит в районе города Энергодара Запорожской области с помощью снайперской винтовки, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:56
2022-10-15T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит в районе города Энергодара Запорожской области с помощью снайперской винтовки, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с позывным "Артур"."Поступила команда выдвинуться к окраине города... Я услышал звук беспилотника, дал команду зайти в лесной массив и начал наблюдать (через прицел) снайперской винтовки. При обнаружении беспилотника я сделал первый выстрел, от которого он чуть покачнулся. Со второго выстрела он упал. При падении произошла детонация", - рассказал собеседник агентства.Он предположил, что беспилотник мог быть польского производства серии Warmate. "Такие беспилотники могут быть разведывательными и могут нести боевой заряд", - пояснил военнослужащий. По его словам, противник регулярно использует подобные аппараты для нанесения ударов, а также для наведения артиллерии. Часто удары приходятся по гражданской инфраструктуре и объектам сельхозназначения.Беспилотник Warmate в зависимости от задачи может быть использован как для наблюдения, так и для поражения целей. Может нести на себе большую номенклатуру боеголовок от осколочно-фугасной до термобарической боевой части. Подобные БПЛА были ранее использованы для нанесения ударов по Запорожской АЭС.Город Энергодар находится вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221015/plennyy-1824239308.html
https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html
энергодар
запорожская область
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнослужащий Росгвардии рассказывает о своем первом сбитом беспилотнике
Военнослужащий Росгвардии рассказывает о своем первом сбитом беспилотнике
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергодар, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС
10:56 15.10.2022 (обновлено: 11:45 15.10.2022)
 
Боец Росгвардии рассказал о сбитом в районе Энергодара беспилотнике

Боец Росгвардии рассказал, как сбил украинский беспилотник из винтовки в районе Энергодара

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит в районе города Энергодара Запорожской области с помощью снайперской винтовки, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с позывным "Артур".
"Поступила команда выдвинуться к окраине города... Я услышал звук беспилотника, дал команду зайти в лесной массив и начал наблюдать (через прицел) снайперской винтовки. При обнаружении беспилотника я сделал первый выстрел, от которого он чуть покачнулся. Со второго выстрела он упал. При падении произошла детонация", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Он предположил, что беспилотник мог быть польского производства серии Warmate. "Такие беспилотники могут быть разведывательными и могут нести боевой заряд", - пояснил военнослужащий. По его словам, противник регулярно использует подобные аппараты для нанесения ударов, а также для наведения артиллерии. Часто удары приходятся по гражданской инфраструктуре и объектам сельхозназначения.
Беспилотник Warmate в зависимости от задачи может быть использован как для наблюдения, так и для поражения целей. Может нести на себе большую номенклатуру боеголовок от осколочно-фугасной до термобарической боевой части. Подобные БПЛА были ранее использованы для нанесения ударов по Запорожской АЭС.
Город Энергодар находится вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения Специального технологического центра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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