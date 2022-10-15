Дипломат исключил создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии
Замглавы российской делегации в ГА ООН: в Белоруссии не будет хранилищ ядерных боеприпасов
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
ООН, 15 окт – РИА Новости. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов не предусматривается, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
"Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается. Они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России", - сказал Воронцов.
По его словам, подготовка белорусских военнослужащих будет осуществляться в российских учебных центрах по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов.
"Дальнейшие шаги мы будем соизмерять с действиями стран НАТО, в частности тщательно отслеживаем развитие событий после недавнего заявления руководства Польши об официальном обращении к США по вопросу о размещении американского ядерного оружия на польской территории. Крайне дестабилизирующий характер такого шага просто очевиден", - подчеркнул дипломат.
"В случае существенного ухудшения военно-политической обстановки в регионе и нарастания ядерных угроз мы оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - заключил он.