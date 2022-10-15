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Дипломат исключил создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Дипломат исключил создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2022

Дипломат исключил создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов не предусматривается, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:55

2022-10-15T01:55

2022-10-15T01:55

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ООН, 15 окт – РИА Новости. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов не предусматривается, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, подготовка белорусских военнослужащих будет осуществляться в российских учебных центрах по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов."Дальнейшие шаги мы будем соизмерять с действиями стран НАТО, в частности тщательно отслеживаем развитие событий после недавнего заявления руководства Польши об официальном обращении к США по вопросу о размещении американского ядерного оружия на польской территории. Крайне дестабилизирующий характер такого шага просто очевиден", - подчеркнул дипломат."В случае существенного ухудшения военно-политической обстановки в регионе и нарастания ядерных угроз мы оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - заключил он.

https://ria.ru/20221014/makey-1823883253.html

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белоруссия, польша, сша, оон, нато