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В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки - РИА Новости, 15.10.2022
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В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки
В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки - РИА Новости, 15.10.2022
В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки
Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:01
2022-10-15T14:41
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".В этом же сообщении опубликовано видео, демонстрирующее прибытие военнослужащих и техники, там же приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна. "Мы прибыли на белорусскую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — поделился впечатлениями военнослужащий.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
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белоруссия, россия, в мире
Белоруссия, Россия, В мире
12:01 15.10.2022 (обновлено: 14:41 15.10.2022)
 
В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

Минобороны: первые российские эшелоны совместной группировки войск прибыли в Белоруссию

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".
В этом же сообщении опубликовано видео, демонстрирующее прибытие военнослужащих и техники, там же приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна.
"Мы прибыли на белорусскую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — поделился впечатлениями военнослужащий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
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