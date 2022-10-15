https://ria.ru/20221015/belorussiya-1824256513.html

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки - РИА Новости, 15.10.2022

В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:01

2022-10-15T12:01

2022-10-15T14:41

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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию для формирования совместной группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".В этом же сообщении опубликовано видео, демонстрирующее прибытие военнослужащих и техники, там же приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна. "Мы прибыли на белорусскую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — поделился впечатлениями военнослужащий.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/armiya-1824137691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, в мире