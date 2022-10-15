https://ria.ru/20221015/belgorod-1824279790.html
Система ПВО сработала над Белгородом
Система ПВО сработала над Белгородом - РИА Новости, 15.10.2022
Система ПВО сработала над Белгородом
В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:32
белгород
безопасность
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.Уточняется, что сегодня около 14:40 мск в городе прозвучало восемь взрывов. В домах дрожали стекла, громкие звуки были слышны в самом центре Белгорода.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность, вооруженные силы украины, белгородская область, украина
Белгород, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина
15:02 15.10.2022 (обновлено: 15:32 15.10.2022)
Система ПВО сработала над Белгородом
Система ПВО сработала над Белгородом, прогремело восемь взрывов