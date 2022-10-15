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Система ПВО сработала над Белгородом - РИА Новости, 15.10.2022
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Система ПВО сработала над Белгородом
Система ПВО сработала над Белгородом - РИА Новости, 15.10.2022
Система ПВО сработала над Белгородом
В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:32
белгород
безопасность
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.Уточняется, что сегодня около 14:40 мск в городе прозвучало восемь взрывов. В домах дрожали стекла, громкие звуки были слышны в самом центре Белгорода.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html
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белгород, безопасность, вооруженные силы украины, белгородская область, украина
Белгород, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина
15:02 15.10.2022 (обновлено: 15:32 15.10.2022)
 
Система ПВО сработала над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом, прогремело восемь взрывов

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что сегодня около 14:40 мск в городе прозвучало восемь взрывов. В домах дрожали стекла, громкие звуки были слышны в самом центре Белгорода.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 23:52Специальная военная операция на Украине
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
 
БелгородБезопасностьВооруженные силы УкраиныБелгородская областьУкраина
 
 
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