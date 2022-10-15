https://ria.ru/20221015/belgorod-1824279790.html

Система ПВО сработала над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом - РИА Новости, 15.10.2022

Система ПВО сработала над Белгородом

В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:02

2022-10-15T15:02

2022-10-15T15:32

белгород

безопасность

вооруженные силы украины

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. В Белгороде сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.Уточняется, что сегодня около 14:40 мск в городе прозвучало восемь взрывов. В домах дрожали стекла, громкие звуки были слышны в самом центре Белгорода.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html

белгород

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, безопасность, вооруженные силы украины, белгородская область, украина