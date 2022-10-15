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"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена - РИА Новости, 15.10.2022
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"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена
"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена - РИА Новости, 15.10.2022
"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его поведение во время посещения общественного колледжа в Ирвине, штат... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:18
2022-10-15T14:05
в мире
джо байден
сша
калифорния
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его поведение во время посещения общественного колледжа в Ирвине, штат Калифорния.Во время фотосессии после своей речи о сдерживании инфляции и снижении стоимости лекарств политик взял девочку за плечо и сказал ей, чтобы у нее не было никаких серьезных отношений до 30 лет.Подобное поведение шокировало читателей."Аж мурашки по коже из-за него!" — прокомментировал Toto4."Какой же извращенец, представьте, если он был бы у власти… Так, погодите", — сыронизировал The 8.21."Почему глупцы проголосовали за этого дурака?" — пожаловался Akasha1."Не могу поверить, что янки проголосовали за него", — отметил Say Watt."Представьте, какой был бы скандал, если это сделал бы Трамп", — прокомментировал Zerochance.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
https://ria.ru/20221014/bayden-1824080699.html
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в мире, джо байден, сша, калифорния
В мире, Джо Байден, США, Калифорния
13:18 15.10.2022 (обновлено: 14:05 15.10.2022)
 
"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена

Читателей Daily Mail шокировало поведение президента Байдена, взявшего девочку за плечо

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его поведение во время посещения общественного колледжа в Ирвине, штат Калифорния.
Во время фотосессии после своей речи о сдерживании инфляции и снижении стоимости лекарств политик взял девочку за плечо и сказал ей, чтобы у нее не было никаких серьезных отношений до 30 лет.
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Подобное поведение шокировало читателей.
"Аж мурашки по коже из-за него!" — прокомментировал Toto4.
"Какой же извращенец, представьте, если он был бы у власти… Так, погодите", — сыронизировал The 8.21.
"Почему глупцы проголосовали за этого дурака?" — пожаловался Akasha1.

"Любитель понюхать и потрогать детишек Джо вновь за свое. Какой же мерзкий тип", — написал VegansAreDelicious2.

"Не могу поверить, что янки проголосовали за него", — отметил Say Watt.
"Представьте, какой был бы скандал, если это сделал бы Трамп", — прокомментировал Zerochance.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
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