https://ria.ru/20221015/bayden-1824264816.html

"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена

"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена - РИА Новости, 15.10.2022

"Мурашки по коже". Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его поведение во время посещения общественного колледжа в Ирвине, штат... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:18

2022-10-15T13:18

2022-10-15T14:05

в мире

джо байден

сша

калифорния

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за его поведение во время посещения общественного колледжа в Ирвине, штат Калифорния.Во время фотосессии после своей речи о сдерживании инфляции и снижении стоимости лекарств политик взял девочку за плечо и сказал ей, чтобы у нее не было никаких серьезных отношений до 30 лет.Подобное поведение шокировало читателей."Аж мурашки по коже из-за него!" — прокомментировал Toto4."Какой же извращенец, представьте, если он был бы у власти… Так, погодите", — сыронизировал The 8.21."Почему глупцы проголосовали за этого дурака?" — пожаловался Akasha1."Не могу поверить, что янки проголосовали за него", — отметил Say Watt."Представьте, какой был бы скандал, если это сделал бы Трамп", — прокомментировал Zerochance.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.

https://ria.ru/20221014/bayden-1824080699.html

https://ria.ru/20221013/bayden-1823749594.html

сша

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в мире, джо байден, сша, калифорния