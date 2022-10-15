https://ria.ru/20221015/bayden-1824219998.html
Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи
Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 15.10.2022
Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи
Президент США Джо Байден уполномочил госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T00:47
2022-10-15T00:47
2022-10-15T00:49
в мире
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уполномочил госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает Белый дом.Как сообщали ранее СМИ, в новый пакет помощи могут войти броневики и боеприпасы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США
00:47 15.10.2022 (обновлено: 00:49 15.10.2022)
Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи
Белый дом: президент Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на $725 млн