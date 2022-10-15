Рейтинг@Mail.ru
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/avtomobili-1824282116.html
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году - РИА Новости, 15.10.2022
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:15
2022-10-15T15:15
экономика
европа
авто
в мире
boston consulting group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782100706_0:274:2250:1540_1920x0_80_0_0_39085da39992cf342b7362e5626b01d8.jpg
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных средств, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).Вопреки предыдущим прогнозам, консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году, сообщает газета. В последний пик производства в 2017 году было создано 95 миллионов транспортных средств. В BCG предполагают, что в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем - 83 миллиона автомобилей.Избыточный спрос на автомобильном рынке, как пишет издание, в прошлом квартале упал впервые с конца 2020. По мнению консультантов, к началу 2024 года он сократится до нуля, когда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников."Пока еще производители автомобилей по-прежнему могут позволить себе роскошь полного списка заказов... Но через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием", — подчеркнул Ваас.
https://ria.ru/20220919/garantiya-1817752518.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782100706_166:0:2250:1563_1920x0_80_0_0_009ca04c4199a39a111e5aa459d2d6fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, авто, в мире, boston consulting group
Экономика, Европа, Авто, В мире, Boston Consulting Group
15:15 15.10.2022
 
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году

Аналитики BCG прогнозируют сокращение производства автомобилей в мире к 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области / Перейти в медиабанкАвтомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных средств, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).
Вопреки предыдущим прогнозам, консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году, сообщает газета. В последний пик производства в 2017 году было создано 95 миллионов транспортных средств. В BCG предполагают, что в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем - 83 миллиона автомобилей.
"В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок снова восстановится. Но в зависимости от производителя разработка будет сильно отличаться ", - приводит газета слова партнера BCG Альберта Вааса.
Избыточный спрос на автомобильном рынке, как пишет издание, в прошлом квартале упал впервые с конца 2020. По мнению консультантов, к началу 2024 года он сократится до нуля, когда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников.
"Пока еще производители автомобилей по-прежнему могут позволить себе роскошь полного списка заказов... Но через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием", — подчеркнул Ваас.
Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 05:57
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о гарантиях на автомобили Lada
 
ЭкономикаЕвропаАвтоВ миреBoston Consulting Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала