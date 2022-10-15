https://ria.ru/20221015/avtomobili-1824282116.html
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году - РИА Новости, 15.10.2022
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:15
2022-10-15T15:15
2022-10-15T15:15
экономика
европа
авто
в мире
boston consulting group
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных средств, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).Вопреки предыдущим прогнозам, консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году, сообщает газета. В последний пик производства в 2017 году было создано 95 миллионов транспортных средств. В BCG предполагают, что в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем - 83 миллиона автомобилей.Избыточный спрос на автомобильном рынке, как пишет издание, в прошлом квартале упал впервые с конца 2020. По мнению консультантов, к началу 2024 года он сократится до нуля, когда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников."Пока еще производители автомобилей по-прежнему могут позволить себе роскошь полного списка заказов... Но через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием", — подчеркнул Ваас.
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экономика, европа, авто, в мире, boston consulting group
Экономика, Европа, Авто, В мире, Boston Consulting Group
Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году
Аналитики BCG прогнозируют сокращение производства автомобилей в мире к 2025 году
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости.
Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных средств, сообщает
издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).
Вопреки предыдущим прогнозам, консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году, сообщает газета. В последний пик производства в 2017 году было создано 95 миллионов транспортных средств. В BCG предполагают, что в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем - 83 миллиона автомобилей.
"В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок снова восстановится. Но в зависимости от производителя разработка будет сильно отличаться ", - приводит газета слова партнера BCG Альберта Вааса.
Избыточный спрос на автомобильном рынке, как пишет издание, в прошлом квартале упал впервые с конца 2020. По мнению консультантов, к началу 2024 года он сократится до нуля, когда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников.
"Пока еще производители автомобилей по-прежнему могут позволить себе роскошь полного списка заказов... Но через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием", — подчеркнул Ваас.