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Азаров отметил инициативу "Авиакора" по поддержке мобилизованных коллег - РИА Новости, 15.10.2022
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Азаров отметил инициативу "Авиакора" по поддержке мобилизованных коллег
Азаров отметил инициативу "Авиакора" по поддержке мобилизованных коллег - РИА Новости, 15.10.2022
Азаров отметил инициативу "Авиакора" по поддержке мобилизованных коллег
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил инициативу завода "Авиакор" по поддержке мобилизованных коллег, заявив, что горд тем, что такая традиция... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:38
2022-10-15T14:38
общество
дмитрий азаров
самарская область
авиакор
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил инициативу завода "Авиакор" по поддержке мобилизованных коллег, заявив, что горд тем, что такая традиция зародилась в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.Ранее власти проинформировали, что завод "Авиакор" стал первым предприятием, сотрудники которого откликнулись на призыв поддержать мобилизованного коллегу."Авиакор" стал первым самарским предприятием, которое заложило славную традицию поддержки мобилизованных коллег. Губернатор Дмитрий Азаров признался, что горд тем, что такая инициатива зародилась именно на родной земле", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в рамках частичной мобилизации был призван водитель спецтехники завода "Авиакор" Дмитрий. По словам начальника транспортной службы предприятия Алексея Коновалова, коллеги сразу же решили, что Дмитрию и его семье нужно оказать помощь."Мы связались с его родственниками. Сказали, что все наши работники готовы помогать всем, чем нужно, даже решать все возникающие бытовые вопросы. Мы будем рады стать нужными семье Дмитрия, дать его близким опору и поддержку, пока он будет в отъезде. Готовы предоставить крепкое плечо нашего коллектива", - цитирует Коновалова пресс-служба.Коллеги выяснили, что дополнительно нужно Дмитрию для службы, и приобрели спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, боевой ранец, теплые носки. По данным пресс-службы, пакет с вещами уже отправили в военную часть, где молодой человек проходит подготовку."Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах, - это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой", - приводит слова Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, сотрудники предприятия уверены, что их примеру последуют работники и других организаций не только в Самарской области, но и по всей стране.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823796698.html
https://ria.ru/20221012/vyplaty-1823525087.html
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общество, дмитрий азаров, самарская область, авиакор, частичная мобилизация в россии
Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область, Авиакор, Частичная мобилизация в России
14:38 15.10.2022
 
Азаров отметил инициативу "Авиакора" по поддержке мобилизованных коллег

Азаров отметил инициативу самарского завода "Авиакор" по поддержке мобилизованных коллег

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах. Архивное фото
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САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил инициативу завода "Авиакор" по поддержке мобилизованных коллег, заявив, что горд тем, что такая традиция зародилась в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.
Ранее власти проинформировали, что завод "Авиакор" стал первым предприятием, сотрудники которого откликнулись на призыв поддержать мобилизованного коллегу.
"Авиакор" стал первым самарским предприятием, которое заложило славную традицию поддержки мобилизованных коллег. Губернатор Дмитрий Азаров признался, что горд тем, что такая инициатива зародилась именно на родной земле", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в рамках частичной мобилизации был призван водитель спецтехники завода "Авиакор" Дмитрий. По словам начальника транспортной службы предприятия Алексея Коновалова, коллеги сразу же решили, что Дмитрию и его семье нужно оказать помощь.
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13 октября, 17:19
Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег
"Мы связались с его родственниками. Сказали, что все наши работники готовы помогать всем, чем нужно, даже решать все возникающие бытовые вопросы. Мы будем рады стать нужными семье Дмитрия, дать его близким опору и поддержку, пока он будет в отъезде. Готовы предоставить крепкое плечо нашего коллектива", - цитирует Коновалова пресс-служба.
Коллеги выяснили, что дополнительно нужно Дмитрию для службы, и приобрели спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, боевой ранец, теплые носки. По данным пресс-службы, пакет с вещами уже отправили в военную часть, где молодой человек проходит подготовку.
"Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах, - это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой", - приводит слова Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, сотрудники предприятия уверены, что их примеру последуют работники и других организаций не только в Самарской области, но и по всей стране.
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ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьАвиакорЧастичная мобилизация в России
 
 
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