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В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 15.10.2022
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В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры
В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 15.10.2022
В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры
Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:53
2022-10-15T23:53
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана."По ходатайству отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области 14-летней подозреваемой в убийстве малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
россия
саратов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Работа следователей в квартире, где обнаружено тело 10-летней девочки
В Саратове обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В жестоком убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, сообщает СК.
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры
САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ.
2022-10-15T23:53
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23:53 15.10.2022
 
В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры

В Саратове арестовали 14-летнюю школьницу по подозрению в жестоком убийстве младшей сестры

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана.
"По ходатайству отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области 14-летней подозреваемой в убийстве малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
 
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