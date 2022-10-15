https://ria.ru/20221015/arest-1824350455.html

В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры

В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры - РИА Новости, 15.10.2022

В Саратове арестовали школьницу по подозрению в жестоком убийстве сестры

Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:53

2022-10-15T23:53

2022-10-15T23:53

происшествия

россия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Суд в Саратове санкционировал заключить под стражу 14-летнюю девочку, подозреваемую в жестоком убийстве младшей сестры, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана."По ходатайству отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области 14-летней подозреваемой в убийстве малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

россия

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Работа следователей в квартире, где обнаружено тело 10-летней девочки В Саратове обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В жестоком убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, сообщает СК. 2022-10-15T23:53 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), видео