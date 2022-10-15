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В Москве заочно арестовали командира украинской бригады

В Москве заочно арестовали командира украинской бригады - РИА Новости, 15.10.2022

В Москве заочно арестовали командира украинской бригады

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:16

2022-10-15T18:16

2022-10-15T19:23

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление имущества в Донбассе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.Котлика объявили в международный розыск. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет лишения свободы.В сентябре Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении украинских военных по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов ведения войны. Речь идет о военнослужащих 30-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также о солдатах 56-й отдельной мотопехотной бригады. По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября они отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, басманный суд г. москвы