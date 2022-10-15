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В Москве заочно арестовали командира украинской бригады - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Москве заочно арестовали командира украинской бригады
В Москве заочно арестовали командира украинской бригады - РИА Новости, 15.10.2022
В Москве заочно арестовали командира украинской бригады
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:16
2022-10-15T19:23
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление имущества в Донбассе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.Котлика объявили в международный розыск. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет лишения свободы.В сентябре Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении украинских военных по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов ведения войны. Речь идет о военнослужащих 30-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также о солдатах 56-й отдельной мотопехотной бригады. По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября они отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения.
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происшествия, москва, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, басманный суд г. москвы
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Басманный суд г. Москвы
18:16 15.10.2022 (обновлено: 19:23 15.10.2022)
 
В Москве заочно арестовали командира украинской бригады

Суд в Москве заочно арестовал командира украинской бригады Котлика за обстрелы в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление имущества в Донбассе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котлику В. Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — сказала собеседница агентства.
Котлика объявили в международный розыск. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В сентябре Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении украинских военных по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов ведения войны. Речь идет о военнослужащих 30-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также о солдатах 56-й отдельной мотопехотной бригады. По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября они отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныБасманный суд г. Москвы
 
 
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