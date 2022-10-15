18:16 15.10.2022 (обновлено: 19:23 15.10.2022)
В Москве заочно арестовали командира украинской бригады
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской бригады Котлика за обстрелы в Донбассе
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление имущества в Донбассе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котлику В. Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — сказала собеседница агентства.
Котлика объявили в международный розыск. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В сентябре Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении украинских военных по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов ведения войны. Речь идет о военнослужащих 30-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также о солдатах 56-й отдельной мотопехотной бригады. По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября они отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения.