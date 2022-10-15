https://ria.ru/20221015/afrika-1824246759.html
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента - РИА Новости, 15.10.2022
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента
Как минимум две или три страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН, наделёнными правом вето, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:45
2022-10-15T10:45
2022-10-15T10:45
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Как минимум две или три страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН, наделёнными правом вето, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Как минимум две или три страны Африки должны представлять континент в Совбезе ООН и обладать правом вето. Они должны представлять континент со всеми правами и обязанностями, как и другие развитые страны. Поэтому систему нужно реформировать", - сказал он.Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН , которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
https://ria.ru/20221015/afrika-1824245291.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, антананариву (город), россия, совет безопасности оон, оон
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Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента
Глава энергопалаты Африки Аюк: как минимум две страны континента должны войти в Совбез ООН