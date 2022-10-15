Рейтинг@Mail.ru
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/afrika-1824246759.html
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента - РИА Новости, 15.10.2022
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента
Как минимум две или три страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН, наделёнными правом вето, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:45
2022-10-15T10:45
в мире
африка
антананариву (город)
россия
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150405/48/1504054821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_dbbc6edff978c1e3b523409206b49e16.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Как минимум две или три страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН, наделёнными правом вето, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Как минимум две или три страны Африки должны представлять континент в Совбезе ООН и обладать правом вето. Они должны представлять континент со всеми правами и обязанностями, как и другие развитые страны. Поэтому систему нужно реформировать", - сказал он.Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН , которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
https://ria.ru/20221015/afrika-1824245291.html
https://ria.ru/20221015/afrika-1824244492.html
африка
антананариву (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150405/48/1504054821_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_952faf104b5b27c33b1a9b338f9beeed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, антананариву (город), россия, совет безопасности оон, оон
В мире, Африка, Антананариву (город), Россия, Совет Безопасности ООН, ООН
10:45 15.10.2022
 
Глава энергопалаты Африки призвал ввести в Совбез ООН две страны континента

Глава энергопалаты Африки Аюк: как минимум две страны континента должны войти в Совбез ООН

© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Как минимум две или три страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН, наделёнными правом вето, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
"Как минимум две или три страны Африки должны представлять континент в Совбезе ООН и обладать правом вето. Они должны представлять континент со всеми правами и обязанностями, как и другие развитые страны. Поэтому систему нужно реформировать", - сказал он.
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
10:36
В энергопалате Африки заявили о желании укрепить отношениях с Россией
Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН , которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.
Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
Угольная электростанция - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
10:20
Африке нужен инклюзивный энергопереход, заявил глава энергопалаты
 
В миреАфрикаАнтананариву (город)РоссияСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала