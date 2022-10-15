https://ria.ru/20221015/afrika-1824245291.html

В энергопалате Африки заявили о желании укрепить отношениях с Россией

В энергопалате Африки заявили о желании укрепить отношениях с Россией - РИА Новости, 15.10.2022

В энергопалате Африки заявили о желании укрепить отношениях с Россией

Первый саммит Россия - Африка в 2019 году был своего рода помолвкой, а второй по той же аналогии может стать свадьбой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:36

2022-10-15T10:36

2022-10-15T10:36

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый саммит Россия - Африка в 2019 году был своего рода помолвкой, а второй по той же аналогии может стать свадьбой, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.Ранее, выступая на сессии Российской энергетической недели, Аюк заявил, что Африка хочет "жениться", в то время как Россия предлагает "встречаться". В интервью РИА Новости он развил эту мысль."Нам нужно "зарегистрировать наши отношения". Первый саммит Россия - Африка можно назвать "помолвкой", а на втором сможем "отпраздновать свадьбу". Многие африканцы говорят по-русски, многие уже являются частью России, потому что они понимают Россию и способны перейти на новый уровень", - сказал он.Политик отметил, что африканцы хотели бы укреплять и наращивать партнерство с Россией, а Москва делает встречные шаги. "Но мы больше не хотим встречаться, мы хотим жениться. Представьте, что вы встречаетесь с парнем, а он никак не делает предложение, не дарит кольцо. Россия – как завидный жених, с которым Африка хотела бы связать свою жизнь на долгие годы", - заключил он.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году.Второй саммит Россия - Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

https://ria.ru/20221015/afrika-1824244492.html

https://ria.ru/20221015/afrika-1824245022.html

африка

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

африка, россия, сочи, в мире