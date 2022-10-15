https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html

В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России

В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России - РИА Новости, 15.10.2022

В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России

Париж ревностно относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:10

2022-10-15T08:10

2022-10-15T08:10

в мире

африка

россия

буркина-фасо

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Париж ревностно относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.

https://ria.ru/20221013/afrika-1823574810.html

африка

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буркина-фасо

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, россия, буркина-фасо