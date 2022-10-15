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В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России - РИА Новости, 15.10.2022
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В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России
В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России - РИА Новости, 15.10.2022
В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России
Париж ревностно относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:10
2022-10-15T08:10
в мире
африка
россия
буркина-фасо
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Париж ревностно относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
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в мире, африка, россия, буркина-фасо
В мире, Африка, Россия, Буркина-Фасо
08:10 15.10.2022
 
В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России

В Африке заявили, что Франция ревнует континент к России, считая его своей собственностью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Париж ревностно относится к растущему влиянию РФ в Африке, поскольку считает её своей собственностью, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

"Да, претендентов (на сотрудничество с Африкой) много, но не стоит о них беспокоиться. Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет", - сказал он.

В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Посол по особым поручениям МИД Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В миреАфрикаРоссияБуркина-Фасо
 
 
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