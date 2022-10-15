https://ria.ru/20221015/aes-1824349947.html

В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы"

В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы" - РИА Новости, 15.10.2022

В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы"

В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:48

2022-10-15T23:48

2022-10-15T23:48

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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек."Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС "Дукованы", обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования", - сказал Бездек.По словам Бездека, первый и четвертый энергоблоки данной станции остаются в полноценной эксплуатации, а на третьем энергоблоке происходит плановая остановка для замены топлива.В Чехии действуют две АЭС – "Дукованы", а также "Темелин" (на юго-западе страны), обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.

https://ria.ru/20220401/toplivo-1781400738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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