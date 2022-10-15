Рейтинг@Mail.ru
В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы" - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/aes-1824349947.html
В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы"
В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы" - РИА Новости, 15.10.2022
В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы"
В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:48
2022-10-15T23:48
в мире
чехия
ввэр-1000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148060/68/1480606814_0:175:3888:2362_1920x0_80_0_0_1da3aee999304d1757904e2054d0f32b.jpg
ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек."Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС "Дукованы", обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования", - сказал Бездек.По словам Бездека, первый и четвертый энергоблоки данной станции остаются в полноценной эксплуатации, а на третьем энергоблоке происходит плановая остановка для замены топлива.В Чехии действуют две АЭС – "Дукованы", а также "Темелин" (на юго-западе страны), обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
https://ria.ru/20220401/toplivo-1781400738.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148060/68/1480606814_0:224:3081:2535_1920x0_80_0_0_bc68f1a8050c808c39fd204535041cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, ввэр-1000
В мире, Чехия, ВВЭР-1000
23:48 15.10.2022
 
В Чехии внепланово отключили второй блок АЭС "Дукованы"

Пресс-служба АЭС "Дукованы: второй энергоблок станции отключен из-за неисправного клапана

© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция "Дукованы" в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.
"Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС "Дукованы", обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования", - сказал Бездек.
По словам Бездека, первый и четвертый энергоблоки данной станции остаются в полноценной эксплуатации, а на третьем энергоблоке происходит плановая остановка для замены топлива.
В Чехии действуют две АЭС – "Дукованы", а также "Темелин" (на юго-западе страны), обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 23:43
Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС
 
В миреЧехияВВЭР-1000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала