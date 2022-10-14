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Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе

Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе - РИА Новости, 14.10.2022

Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе

Памятник командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшему при освобождении Волновахи Владимиру Жоге торжественно открыли на площади его... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:36

2022-10-14T13:36

2022-10-14T14:27

специальная военная операция на украине

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 14 окт - РИА Новости. Памятник командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшему при освобождении Волновахи Владимиру Жоге торжественно открыли на площади его имени в центре этого города, передает корреспондент РИА Новости.Памятник около здания горадминистрации, открытый в присутствии местных жителей, юнармейцев и почетного караула из курсантов ДонВОКУ, представляет собой бюст на гранитном постаменте. Бюст изображает комбата в парадном кителе с полковничьими погонами, со всеми наградами и в берете с кокардой своего подразделения."Он прожил короткую, но яркую жизнь. Он много бы еще сделал для русской земли… Хотелось бы, чтобы молодежь равнялась на Героя ДНР, Героя России", - заявил на открытии монумента врио главы ДНР Денис Пушилин.Артем Жога, который возглавляет батальон в настоящее время, отметил, что его сын всегда ставил жизни мирных людей и своих бойцов выше своей. "Солдаты батальона "Спарта" первыми зашли в город. Они не просто освобождали землю - они заботились обо всех жителях, рисковали своими жизнями. Той весной батальон потерял человека, который шел на защиту, не задумываясь о своей безопасности... Здесь его помнят, любят и будут всегда благодарны за свою свободу, за право быть русскими", - добавил Артем Жога.После открытия монумента участники церемонии почтили память героя минутой молчания под звуки метронома, затем трое бойцов "Спарты" произвели троекратный салют из автоматов.Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". В боях за город Славянск, где он жил долгое время, Жога был ранен в голову, во время боевых действий под Снежным получил ранение в руку, также был ранен при отражении штурма под Шахтерском, а в боях за аэропорт получил второе ранение в голову. После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет.Погиб 5 марта в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России. Таким образом, "Воха" стал первым военным ДНР, удостоенным двух высших званий обеих стран. Его именем 18 марта была названа главная улица Волновахи, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии. В конце мая в честь Жоги был открыт памятник в Донецке.

https://ria.ru/20220917/geroy-1817607270.html

https://ria.ru/20220702/motorola-1799765387.html

https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html

донецкая народная республика

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волноваха

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, волноваха, ситуация в днр и лнр