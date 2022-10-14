https://ria.ru/20221014/zhirinovskiy-1824161244.html

ЛДПР прокомментировала петицию о канонизации Жириновского как пророка

ЛДПР прокомментировала петицию о канонизации Жириновского как пророка - РИА Новости, 14.10.2022

ЛДПР прокомментировала петицию о канонизации Жириновского как пророка

Владимир Жириновский оказался героем своего времени, а его сторонники ищут способы его увековечения, заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:23

2022-10-14T18:23

2022-10-14T18:23

общество

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Жириновский оказался героем своего времени, а его сторонники ищут способы его увековечения, заявили во фракции ЛДПР, комментируя петицию с просьбой причислить политика к лику святых.Петиция с просьбой к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу причислить Жириновского к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств появилась на Change.org."Владимир Жириновский оказался героем своего времени. Он уже получил в народе статус пророка современности. Мы рады, что его многочисленные сторонники ищут способы увековечить его, добиться его признания. Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский