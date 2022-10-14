https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823883955.html

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 14.10.2022

На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T04:35

2022-10-14T04:35

2022-10-14T04:40

происшествия

байкал

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813915467_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_a1b7d3170b9288b2004a2065250961e2.jpg

ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.Сейсмособытие произошло в 8.54 (3.54 мск)."Инструментальная ощутимость в Кабанске - 4 балла. Эпицентр, скорее всего, юг, середина Байкала", - сообщила Кобелева.В настоящее время интенсивность и эпицентр землетрясения уточняются.

https://ria.ru/20221001/zemletryasenie-1820800149.html

байкал

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, байкал, иркутская область