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На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 14.10.2022
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На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 14.10.2022
На Байкале произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:35
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происшествия
байкал
иркутская область
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ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.Сейсмособытие произошло в 8.54 (3.54 мск)."Инструментальная ощутимость в Кабанске - 4 балла. Эпицентр, скорее всего, юг, середина Байкала", - сообщила Кобелева.В настоящее время интенсивность и эпицентр землетрясения уточняются.
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происшествия, байкал, иркутская область
Происшествия, Байкал, Иркутская область
04:35 14.10.2022 (обновлено: 04:40 14.10.2022)
 
На Байкале произошло землетрясение

В Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение силой четыре балла

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал
Побережье озера Байкал - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье озера Байкал. Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
Сейсмособытие произошло в 8.54 (3.54 мск).
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"Инструментальная ощутимость в Кабанске - 4 балла. Эпицентр, скорее всего, юг, середина Байкала", - сообщила Кобелева.
В настоящее время интенсивность и эпицентр землетрясения уточняются.
 
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