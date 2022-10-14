Рейтинг@Mail.ru
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/zelenskiy-1824047293.html
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2022
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:36
2022-10-14T17:16
в мире
владимир зеленский
украина
сша
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о предоставлении материальной помощи."Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.Как считает телеведущий, и Демократическая, и Республиканская партии США провоцируют "бессмысленную войну с Россией". Кроме того, они некорректно называют спонсирование Украины гуманитарной помощью, добавил он."Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!" — высказался он.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/zelenskiy-1823861025.html
https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823863598.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша, москва, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Москва, НАТО
14:36 14.10.2022 (обновлено: 17:16 14.10.2022)
 
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского за просьбы у США финансовых средств

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о предоставлении материальной помощи.
"Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:23В мире
Зеленский пожаловался ПАСЕ на недостаток систем ПВО
Как считает телеведущий, и Демократическая, и Республиканская партии США провоцируют "бессмысленную войну с Россией". Кроме того, они некорректно называют спонсирование Украины гуманитарной помощью, добавил он.
"Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!" — высказался он.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:51
"Он в отчаянии". Американцы оценили новое заявление Зеленского
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала