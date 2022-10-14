https://ria.ru/20221014/zelenskiy-1824047293.html
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2022
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:36
2022-10-14T14:36
2022-10-14T17:16
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о предоставлении материальной помощи."Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?" — заявил в эфире журналист.Как считает телеведущий, и Демократическая, и Республиканская партии США провоцируют "бессмысленную войну с Россией". Кроме того, они некорректно называют спонсирование Украины гуманитарной помощью, добавил он."Гуманитарная помощь? Вы смотрели на отчеты? Нет! Это настоящее военное спонсирование!" — высказался он.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/zelenskiy-1823861025.html
https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823863598.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, москва, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Москва, НАТО
14:36 14.10.2022 (обновлено: 17:16 14.10.2022)
"Ты кто такой?" Американский ведущий резко высказался о Зеленском
Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского за просьбы у США финансовых средств