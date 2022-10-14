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Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью - РИА Новости, 14.10.2022
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Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью
Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью - РИА Новости, 14.10.2022
Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью
Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:55
2022-10-14T18:55
в мире
рашко коневич
энтони блинкен
лиз трасс
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черногория
нато
сша
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады.МИД РФ сообщил в пятницу, что 14 октября в посольство Черногории в РФ направлена нота о запрете на въезд в Россию Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице."Для меня честь, что оказался в обществе дорогих союзников и друзей – госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и остальных из НАТО. Остаюсь другом русского народа больше, чем те, кто его толкают и поддерживают в постыдной агрессии на Украину", - написал министр иностранных дел Черногории в Twitter.МИД Черногории 29 сентября провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи.Премьер Черногории Дритан Абазович по итогам заседания Совета национальной безопасности 4 октября рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были. После этого 6 октября глава правительства освободил от занимаемой должности главу Агентства национальной безопасности Саво Кентеру, а перед тем министра обороны сместил с поста шефа-координатора служб безопасности. Кентера, который перед назначением во главе главной спецслужбы Черногории 5 мая долгие годы возглавлял НПО "Атлантический союз" в республике.
https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html
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в мире, рашко коневич, энтони блинкен, лиз трасс, россия, черногория, нато, сша
В мире, Рашко Коневич, Энтони Блинкен, Лиз Трасс, Россия, Черногория, НАТО, США
18:55 14.10.2022
 
Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью

Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на въезд в Россию вместе с НАТО честью

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкРанко Кривокапич
Ранко Кривокапич - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ранко Кривокапич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады.
МИД РФ сообщил в пятницу, что 14 октября в посольство Черногории в РФ направлена нота о запрете на въезд в Россию Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице.
Флаг на автомобиле посла Чехии в РФ возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:59Туризм
Чехия запретит въезд россиянам по шенгенским визам
"Для меня честь, что оказался в обществе дорогих союзников и друзей – госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и остальных из НАТО. Остаюсь другом русского народа больше, чем те, кто его толкают и поддерживают в постыдной агрессии на Украину", - написал министр иностранных дел Черногории в Twitter.
МИД Черногории 29 сентября провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи.
Премьер Черногории Дритан Абазович по итогам заседания Совета национальной безопасности 4 октября рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были. После этого 6 октября глава правительства освободил от занимаемой должности главу Агентства национальной безопасности Саво Кентеру, а перед тем министра обороны сместил с поста шефа-координатора служб безопасности. Кентера, который перед назначением во главе главной спецслужбы Черногории 5 мая долгие годы возглавлял НПО "Атлантический союз" в республике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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