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Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию

Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию - РИА Новости, 14.10.2022

Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию

РФ ответной мерой запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, сообщается на сайте российского министерства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:29

2022-10-14T12:29

2022-10-14T12:35

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черногория

рашко коневич

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. РФ ответной мерой запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере", - говорится в сообщении."Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726374.html

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россия, черногория, рашко коневич, в мире