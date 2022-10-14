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Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию - РИА Новости, 14.10.2022
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
РФ ответной мерой запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, сообщается на сайте российского министерства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:29
2022-10-14T12:29
2022-10-14T12:35
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рашко коневич
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. РФ ответной мерой запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере", - говорится в сообщении."Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице", - добавили в МИД РФ.
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россия, черногория, рашко коневич, в мире
Россия, Черногория, Рашко Коневич, В мире
12:29 14.10.2022 (обновлено: 12:35 14.10.2022)
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Главам МИД и Минобороны Черногории Кривокапичу и Коневичу запретили въезд в Россию