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Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС - РИА Новости, 14.10.2022
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Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС - РИА Новости, 14.10.2022
Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:18
2022-10-14T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
магатэ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС."Прибываю в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Подходим ближе к установлению зоны безопасности для ЗАЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси в Twitter.В четверг Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Во вторник глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221012/elektrosnabzhenie-1823416817.html
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в мире, москва, киев, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
09:18 14.10.2022 (обновлено: 09:23 14.10.2022)
 
Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по созданию зоны безопасности для ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
"Прибываю в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Подходим ближе к установлению зоны безопасности для ЗАЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси в Twitter.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:56
Энергоснабжение ЗАЭС от внешней сети восстановили, заявил глава МАГАТЭ
В четверг Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Во вторник глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:36Специальная военная операция на Украине
ВСУ мешают ремонту линий электропередач на ЗАЭС, заявил "Росэнергоатом"
 
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