09:18 14.10.2022 (обновлено: 09:23 14.10.2022)
Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по созданию зоны безопасности для ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
В четверг Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Во вторник глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.