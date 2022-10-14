https://ria.ru/20221014/zaes-1823902983.html

Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС - РИА Новости, 14.10.2022

Глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:18

2022-10-14T09:18

2022-10-14T09:23

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось подойти ближе к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС."Прибываю в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Подходим ближе к установлению зоны безопасности для ЗАЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси в Twitter.В четверг Гросси сообщил, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также заявил о прогрессе в обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Во вторник глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221012/elektrosnabzhenie-1823416817.html

https://ria.ru/20221012/zaes-1823470363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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