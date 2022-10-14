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Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/vygoda-1823968938.html
Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР
Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:18
2022-10-14T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
россия
сша
киев
конгресс сша
херсонская область
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды."До выборов в Конгресс США чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале "Битва за Херсон". А "перемог" нет", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Мирошника, вместо побед украинских войск происходит поэтапное разрушение энергосистемы Украины, и следующие ее действия только ухудшат и положение в обществе, и положение в армии. При этом Белый дом настаивает на продолжении наступления, не волнуясь о людях, поскольку на кону контроль над палатами парламента и целыми штатами, добавил Мирошник.Он отметил, что США уже заявили о новых военных поставках, и от Киева они будут требовать бросать в атаку все новые и новые подразделения.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. А 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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в мире, родион мирошник, россия, сша, киев, конгресс сша, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Россия, США, Киев, Конгресс США, Херсонская область , Украина
12:18 14.10.2022
 
Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды.
"До выборов в Конгресс США чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале "Битва за Херсон". А "перемог" нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам Мирошника, вместо побед украинских войск происходит поэтапное разрушение энергосистемы Украины, и следующие ее действия только ухудшат и положение в обществе, и положение в армии. При этом Белый дом настаивает на продолжении наступления, не волнуясь о людях, поскольку на кону контроль над палатами парламента и целыми штатами, добавил Мирошник.
Он отметил, что США уже заявили о новых военных поставках, и от Киева они будут требовать бросать в атаку все новые и новые подразделения.
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Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. А 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникРоссияСШАКиевКонгресс СШАХерсонская областьУкраина
 
 
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