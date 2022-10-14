Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник: американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды.
"До выборов в Конгресс США чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале "Битва за Херсон". А "перемог" нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, вместо побед украинских войск происходит поэтапное разрушение энергосистемы Украины, и следующие ее действия только ухудшат и положение в обществе, и положение в армии. При этом Белый дом настаивает на продолжении наступления, не волнуясь о людях, поскольку на кону контроль над палатами парламента и целыми штатами, добавил Мирошник.
Он отметил, что США уже заявили о новых военных поставках, и от Киева они будут требовать бросать в атаку все новые и новые подразделения.
Вчера, 08:00Америка испугалась армагеддона
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. А 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.