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Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР

Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022

Американцы толкают Киев в атаку на Херсон ради своей выгоды, заявили в ЛНР

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:18

2022-10-14T12:18

2022-10-14T12:18

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды."До выборов в Конгресс США чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале "Битва за Херсон". А "перемог" нет", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Мирошника, вместо побед украинских войск происходит поэтапное разрушение энергосистемы Украины, и следующие ее действия только ухудшат и положение в обществе, и положение в армии. При этом Белый дом настаивает на продолжении наступления, не волнуясь о людях, поскольку на кону контроль над палатами парламента и целыми штатами, добавил Мирошник.Он отметил, что США уже заявили о новых военных поставках, и от Киева они будут требовать бросать в атаку все новые и новые подразделения.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. А 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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