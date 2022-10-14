https://ria.ru/20221014/vyezd-1824161864.html

СБУ раскрыла незаконные каналы выезда призывников за границу

СБУ раскрыла незаконные каналы выезда призывников за границу - РИА Новости, 14.10.2022

СБУ раскрыла незаконные каналы выезда призывников за границу

Украинские правоохранители раскрыли каналы нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, сообщает в пятницу служба... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:23

2022-10-14T18:23

2022-10-14T18:27

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли каналы нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, сообщает в пятницу служба безопасности Украины (СБУ).Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."СБУ ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда уклонистов, не желавших защищать Украину. В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков", - сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.По данным следствия, за деньги организаторы вывоза "гарантировали своим клиентам" переправку за пределы Украины на основании поддельных документов или вне установленных пунктов контроля. Злоумышленники, как сообщает служба, оценивали свои услуги от 1,8 до 7 тысяч долларов США в зависимости от срочности перемещения за границу. По информации ведомства, всем фигурантам сообщено о подозрениях, им инкриминируют "незаконную переправку лиц через госграницу Украины". В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, закарпатская область