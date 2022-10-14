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Иран предупредил США о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Иран предупредил США о последствиях ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 14.10.2022
Иран предупредил США о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Предлагаемое Вашингтоном введение потолка цены на российскую нефть в $60 может привести к росту стоимости нефтепродуктов в самих США и повлиять на итоги выборов РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:26
экономика
сша
россия
иран
санкции в отношении россии
джанет йеллен
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Предлагаемое Вашингтоном введение потолка цены на российскую нефть в $60 может привести к росту стоимости нефтепродуктов в самих США и повлиять на итоги выборов в этой стране, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."Принятие Россией в таких условиях решения, экспортировать или нет свою нефть, зависит от множества переменных, и это непростое решение. Однако в любом случае дым от этого огня попадет в глаза Европе и США, и увеличение стоимости нефти вследствие сокращения предложения приведет к росту цен на нефтепродукты в самих США, что, естественно, повлияет на политические решения в этих странах и может оказать влияние на результаты выборов в них. Эти страны должны понимать последствия своих действий", - сказал Асадзаде.
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экономика, сша, россия, иран, санкции в отношении россии, джанет йеллен
Экономика, США, Россия, Иран, Санкции в отношении России, Джанет Йеллен
Иран предупредил США о последствиях ограничения цен на российскую нефть
Иран заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США