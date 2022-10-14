https://ria.ru/20221014/vsu-1824068651.html

ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре

ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки NASAMS от США и IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:37

специальная военная операция на украине

сша

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

в мире

украина

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819423142_0:216:2480:1611_1920x0_80_0_0_97c55c50ccd5c2a3fbc9ad554b512614.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки NASAMS от США и IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре."Есть решение правительства Германии по предоставлению нам новой системы IRIS-T. И мы в этом месяце получим этот комплекс, потому что наши парни уже заканчивают обучение на нем. Это как раз система противовоздушной обороны. Также у нас есть решение Соединенных Штатов по предоставлению нам очень известной системы NASAMS. Первые несколько установок, на которых также сейчас происходит обучение наших специалистов, также будут поставлены в этом месяце", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

сша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, в мире, украина, алексей резников, ситуация в днр и лнр