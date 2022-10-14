https://ria.ru/20221014/vsu-1824068651.html
ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре
ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки NASAMS от США и IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:37
специальная военная операция на украине
сша
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
в мире
украина
алексей резников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки NASAMS от США и IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре."Есть решение правительства Германии по предоставлению нам новой системы IRIS-T. И мы в этом месяце получим этот комплекс, потому что наши парни уже заканчивают обучение на нем. Это как раз система противовоздушной обороны. Также у нас есть решение Соединенных Штатов по предоставлению нам очень известной системы NASAMS. Первые несколько установок, на которых также сейчас происходит обучение наших специалистов, также будут поставлены в этом месяце", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:19 14.10.2022 (обновлено: 15:37 14.10.2022)
ВСУ ждут начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре
Министр обороны Украины Резников ждет начала поставок комплексов NASAMS и IRIS-T в октябре