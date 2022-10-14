https://ria.ru/20221014/vsu-1824061677.html

Американский офицер предупредил ВСУ о больших проблемах зимой

Американский офицер предупредил ВСУ о больших проблемах зимой - РИА Новости, 14.10.2022

Американский офицер предупредил ВСУ о больших проблемах зимой

Вооруженные силы Украины могут столкнуться с существенными проблемами в сфере снабжения войск, заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:03

2022-10-14T15:03

2022-10-14T17:45

политика

украина

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут столкнуться с существенными проблемами в сфере снабжения войск, заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам офицера, Киев утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Зимой эта проблема будет ощущаться украинскими властями крайне остро. Россия, напротив, обладает неисчерпаемым производственным потенциалом, который позволит ей сконцентрировать силы."К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах", — пояснил Дэвис.После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823822650.html

https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823863598.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, вооруженные силы украины