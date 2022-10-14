15:03 14.10.2022 (обновлено: 17:45 14.10.2022)
Американский офицер предупредил ВСУ о больших проблемах зимой
Подполковник ВС США Дэвис предупредил ВСУ о грядущих проблемах со снабжением этой зимой
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут столкнуться с существенными проблемами в сфере снабжения войск, заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
По словам офицера, Киев утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Зимой эта проблема будет ощущаться украинскими властями крайне остро. Россия, напротив, обладает неисчерпаемым производственным потенциалом, который позволит ей сконцентрировать силы.
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"К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах", — пояснил Дэвис.
После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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