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ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 14.10.2022
ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС РФ отразили серию украинских атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате чего уничтожено более 130 атаковавших, три танка, 11 бронемашин и 7... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:16
2022-10-14T14:23
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. ВС РФ отразили серию украинских атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате чего уничтожено более 130 атаковавших, три танка, 11 бронемашин и 7 автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
14:16 14.10.2022 (обновлено: 14:23 14.10.2022)
ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении