https://ria.ru/20221014/vsu-1824036807.html

ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 14.10.2022

ВС России отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС РФ отразили серию украинских атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате чего уничтожено более 130 атаковавших, три танка, 11 бронемашин и 7... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:16

2022-10-14T14:23

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. ВС РФ отразили серию украинских атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате чего уничтожено более 130 атаковавших, три танка, 11 бронемашин и 7 автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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