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В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/vsu-1823941403.html
В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС
В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.10.2022
В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС
Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил заместитель главы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:13
2022-10-14T11:15
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой свой план", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, в результате прорыва дамбы могут быть затопленные населенные пункты и противник предпримет попытку форсировать Днепр для наступления на Херсон."Наша задача - встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения", - сказал Стремоусов.
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кирилл стремоусов, херсонская область , происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 14.10.2022 (обновлено: 11:15 14.10.2022)
 
В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС

Стремоусов заявил, что украинские войска могут попытаться прорвать дамбу Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой свой план", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, в результате прорыва дамбы могут быть затопленные населенные пункты и противник предпримет попытку форсировать Днепр для наступления на Херсон.
"Наша задача - встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения", - сказал Стремоусов.
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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