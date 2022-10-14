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В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС

В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.10.2022

В Херсонской области не исключили попытку ВСУ прорвать дамбу Каховской ГЭС

Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил заместитель главы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:13

2022-10-14T11:13

2022-10-14T11:15

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

происшествия

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой свой план", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, в результате прорыва дамбы могут быть затопленные населенные пункты и противник предпримет попытку форсировать Днепр для наступления на Херсон."Наша задача - встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения", - сказал Стремоусов.

https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html

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Кирилл Волков

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