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Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/vremevka-1824035166.html
Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР
Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР
Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:14
2022-10-14T15:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
николаевская область
россия
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.Уточняется, что противник потерял более 90 солдат, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.Купянское направлениеНа Купянском направлении украинские военные трижды пытались атаковать позиции российских Вооруженных сил, но при помощи артиллерии их остановили на дальних подступах.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеВ течение суток ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. При поддержке артиллерии удалось нанести украинским подразделениям огневое поражение, отбросив их остатки на исходные позиции.Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеУкраинские войска несколько раз пытались перейти в наступление в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Их атаки также удалось отразить.Потери противника составили:Кроме того, российские войска за сутки поразили два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах, уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике.Помимо этого, российские ВКС сбили украинский Су-24 в Николаевской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников и 14 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221014/dnr-1824003266.html
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донецкая народная республика
николаевская область
россия
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, николаевская область, россия, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, су-24
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Николаевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Су-24
14:14 14.10.2022 (обновлено: 15:10 14.10.2022)
 
Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Минобороны: ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.
Уточняется, что противник потерял более 90 солдат, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
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Вчера, 13:27Специальная военная операция на Украине
"Ахмат" анонсировал освобождение новых населенных пунктов в ДНР

Купянское направление

На Купянском направлении украинские военные трижды пытались атаковать позиции российских Вооруженных сил, но при помощи артиллерии их остановили на дальних подступах.
Потери противника составили:
  • около 30 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа.

Краснолиманское направление

В течение суток ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. При поддержке артиллерии удалось нанести украинским подразделениям огневое поражение, отбросив их остатки на исходные позиции.
Потери противника составили:
  • более 120 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре пикапа;
  • четыре автомобиля.
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Николаево-Криворожское направление

Украинские войска несколько раз пытались перейти в наступление в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Их атаки также удалось отразить.
Потери противника составили:
  • более 130 военнослужащих;
  • три танка;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • семь автомобилей.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР
Кроме того, российские войска за сутки поразили два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах, уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике.
Помимо этого, российские ВКС сбили украинский Су-24 в Николаевской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников и 14 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинНиколаевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныСу-24
 
 
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