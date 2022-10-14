14:14 14.10.2022 (обновлено: 15:10 14.10.2022)
Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР
Минобороны: ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР
Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.
Уточняется, что противник потерял более 90 солдат, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
Купянское направление
На Купянском направлении украинские военные трижды пытались атаковать позиции российских Вооруженных сил, но при помощи артиллерии их остановили на дальних подступах.
Потери противника составили:
- —около 30 военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —четыре пикапа.
Краснолиманское направление
В течение суток ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. При поддержке артиллерии удалось нанести украинским подразделениям огневое поражение, отбросив их остатки на исходные позиции.
Потери противника составили:
- —более 120 военнослужащих;
- —пять боевых бронированных машин;
- —четыре пикапа;
- —четыре автомобиля.
Николаево-Криворожское направление
Украинские войска несколько раз пытались перейти в наступление в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Их атаки также удалось отразить.
Потери противника составили:
- —более 130 военнослужащих;
- —три танка;
- —11 боевых бронированных машин;
- —семь автомобилей.
Кроме того, российские войска за сутки поразили два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах, уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.