https://ria.ru/20221014/vremevka-1824035166.html

Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

Российские военные овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:14

2022-10-14T14:14

2022-10-14T15:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

николаевская область

россия

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.Уточняется, что противник потерял более 90 солдат, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.Купянское направлениеНа Купянском направлении украинские военные трижды пытались атаковать позиции российских Вооруженных сил, но при помощи артиллерии их остановили на дальних подступах.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеВ течение суток ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. При поддержке артиллерии удалось нанести украинским подразделениям огневое поражение, отбросив их остатки на исходные позиции.Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеУкраинские войска несколько раз пытались перейти в наступление в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Их атаки также удалось отразить.Потери противника составили:Кроме того, российские войска за сутки поразили два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах, уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике.Помимо этого, российские ВКС сбили украинский Су-24 в Николаевской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников и 14 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/dnr-1824003266.html

https://ria.ru/20221013/liman-1823832945.html

https://ria.ru/20221013/dnr-1823797343.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаевская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, николаевская область, россия, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, су-24