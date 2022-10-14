https://ria.ru/20221014/vrach-1823968500.html

В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача

В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача - РИА Новости, 14.10.2022

В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача

Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:18

2022-10-14T12:18

2022-10-14T14:58

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края.По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, заключил под стражу 28-летнего мужчину", - сообщают в ведомстве, уточнив, что обвиняемый будет находиться под арестом до 12 декабря.Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Хабаровска.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый не имеет регистрации по месту жительства в Хабаровске. Предположительно, в основе конфликта могут быть неразделённые чувства.По версии следствия, как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчина длительное время переписывался с хабаровчанкой по интернету. Позже женщина решила прекратить общение. Тогда обвиняемый приехал в Хабаровск, где попытался возобновить общение."Во время выяснения взаимоотношений... из ревности и внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес ей несколько ударов ножом", - информирует СУСК, уточнив, что в настоящее время потерпевшая "проходит лечение в больнице". Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия