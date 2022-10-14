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В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача - РИА Новости, 14.10.2022
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В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача - РИА Новости, 14.10.2022
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача
Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:18
2022-10-14T14:58
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края.По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, заключил под стражу 28-летнего мужчину", - сообщают в ведомстве, уточнив, что обвиняемый будет находиться под арестом до 12 декабря.Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Хабаровска.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый не имеет регистрации по месту жительства в Хабаровске. Предположительно, в основе конфликта могут быть неразделённые чувства.По версии следствия, как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчина длительное время переписывался с хабаровчанкой по интернету. Позже женщина решила прекратить общение. Тогда обвиняемый приехал в Хабаровск, где попытался возобновить общение."Во время выяснения взаимоотношений... из ревности и внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес ей несколько ударов ножом", - информирует СУСК, уточнив, что в настоящее время потерпевшая "проходит лечение в больнице". Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
12:18 14.10.2022 (обновлено: 14:58 14.10.2022)
 
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача

В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Возле детской городской поликлиники № 1 мужчина нанес не менее одного удара ножом в грудную клетку своей знакомой – участковому врачу-педиатру. Потерпевшей оказана своевременная медицинская помощь", - сообщает прокуратура Хабаровского края в своем официальном Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, заключил под стражу 28-летнего мужчину", - сообщают в ведомстве, уточнив, что обвиняемый будет находиться под арестом до 12 декабря.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Хабаровска.
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Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый не имеет регистрации по месту жительства в Хабаровске. Предположительно, в основе конфликта могут быть неразделённые чувства.
По версии следствия, как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчина длительное время переписывался с хабаровчанкой по интернету. Позже женщина решила прекратить общение. Тогда обвиняемый приехал в Хабаровск, где попытался возобновить общение.
"Во время выяснения взаимоотношений... из ревности и внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес ей несколько ударов ножом", - информирует СУСК, уточнив, что в настоящее время потерпевшая "проходит лечение в больнице". Расследование уголовного дела продолжается.
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