https://ria.ru/20221014/vrach-1823968500.html
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача - РИА Новости, 14.10.2022
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача
Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:18
2022-10-14T12:18
2022-10-14T14:58
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает прокуратура Хабаровского края.По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, заключил под стражу 28-летнего мужчину", - сообщают в ведомстве, уточнив, что обвиняемый будет находиться под арестом до 12 декабря.Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Хабаровска.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый не имеет регистрации по месту жительства в Хабаровске. Предположительно, в основе конфликта могут быть неразделённые чувства.По версии следствия, как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчина длительное время переписывался с хабаровчанкой по интернету. Позже женщина решила прекратить общение. Тогда обвиняемый приехал в Хабаровск, где попытался возобновить общение."Во время выяснения взаимоотношений... из ревности и внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес ей несколько ударов ножом", - информирует СУСК, уточнив, что в настоящее время потерпевшая "проходит лечение в больнице". Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html
https://ria.ru/20221013/volzhskiy-1823844316.html
хабаровск
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
12:18 14.10.2022 (обновлено: 14:58 14.10.2022)
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача
В Хабаровске мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости.
Мужчина с ножом напал на врача-педиатра возле поликлиники в Хабаровске, он арестован, сообщает
прокуратура Хабаровского края.
"Возле детской городской поликлиники № 1 мужчина нанес не менее одного удара ножом в грудную клетку своей знакомой – участковому врачу-педиатру. Потерпевшей оказана своевременная медицинская помощь", - сообщает прокуратура Хабаровского края в своем официальном Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, заключил под стражу 28-летнего мужчину", - сообщают в ведомстве, уточнив, что обвиняемый будет находиться под арестом до 12 декабря.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Хабаровска.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый не имеет регистрации по месту жительства в Хабаровске. Предположительно, в основе конфликта могут быть неразделённые чувства.
По версии следствия, как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчина длительное время переписывался с хабаровчанкой по интернету. Позже женщина решила прекратить общение. Тогда обвиняемый приехал в Хабаровск, где попытался возобновить общение.
"Во время выяснения взаимоотношений... из ревности и внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес ей несколько ударов ножом", - информирует СУСК, уточнив, что в настоящее время потерпевшая "проходит лечение в больнице". Расследование уголовного дела продолжается.