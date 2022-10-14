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"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга - РИА Новости, 14.10.2022
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"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга
"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга - РИА Новости, 14.10.2022
"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга
Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит пользователям на время ограничить круг общения,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:54
2022-10-14T10:54
общество
вконтакте
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит пользователям на время ограничить круг общения, оградиться от нежелательных собеседников и защититься от буллинга, говорится в сообщении компании."ВКонтакте" представила для пользователей возможность включить режим "Личное пространство" - специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания", - говорится в сообщении.Отмечается, что функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим "Личное пространство" можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности - одной кнопкой. Спустя семь дней после активации режим автоматически отключается, при необходимости его можно включить снова.Кроме того, пользователи с режимом "Личное пространство" смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья."ВКонтакте" существует более двух десятков настроек приватности. Можно выбрать их по своему усмотрению. Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим "Личное пространство" - он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой", - заявила руководитель направления Благотворительность "ВКонтакте" Екатерина Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221010/vkontakte-1822890092.html
https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html
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общество, вконтакте
Общество, ВКонтакте
10:54 14.10.2022
 
"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга

Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство"

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : ВКонтакте
Офис ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит пользователям на время ограничить круг общения, оградиться от нежелательных собеседников и защититься от буллинга, говорится в сообщении компании.
"ВКонтакте" представила для пользователей возможность включить режим "Личное пространство" - специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания", - говорится в сообщении.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Отмечается, что функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим "Личное пространство" можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности - одной кнопкой. Спустя семь дней после активации режим автоматически отключается, при необходимости его можно включить снова.
"При включении режима "Личное пространство" настройки приватности страницы изменятся на неделю: писать пользователю смогут только друзья, а отправлять заявки в друзья - только друзья друзей. Одновременно профиль пользователя станет закрытым, а добавлять его в чаты и отмечать на фотографиях получится только у друзей", - добавили в компании.
Кроме того, пользователи с режимом "Личное пространство" смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья.
"ВКонтакте" существует более двух десятков настроек приватности. Можно выбрать их по своему усмотрению. Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим "Личное пространство" - он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой", - заявила руководитель направления Благотворительность "ВКонтакте" Екатерина Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
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