https://ria.ru/20221014/vkontakte-1823936466.html

"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга

"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга - РИА Новости, 14.10.2022

"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга

Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит пользователям на время ограничить круг общения,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:54

2022-10-14T10:54

2022-10-14T10:54

общество

вконтакте

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит пользователям на время ограничить круг общения, оградиться от нежелательных собеседников и защититься от буллинга, говорится в сообщении компании."ВКонтакте" представила для пользователей возможность включить режим "Личное пространство" - специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания", - говорится в сообщении.Отмечается, что функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим "Личное пространство" можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности - одной кнопкой. Спустя семь дней после активации режим автоматически отключается, при необходимости его можно включить снова.Кроме того, пользователи с режимом "Личное пространство" смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья."ВКонтакте" существует более двух десятков настроек приватности. Можно выбрать их по своему усмотрению. Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим "Личное пространство" - он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой", - заявила руководитель направления Благотворительность "ВКонтакте" Екатерина Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221010/vkontakte-1822890092.html

https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вконтакте