https://ria.ru/20221014/vk-1823878638.html
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store - РИА Новости, 14.10.2022
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store
Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:26
2022-10-14T01:26
2022-10-14T01:33
общество
технологии
apple
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20220926/vk-1819659380.html
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общество, технологии, apple
Общество, Технологии, Apple
01:26 14.10.2022 (обновлено: 01:33 14.10.2022)
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store
В VK подтвердили, что "ВКонтакте", а также другие приложения снова появились в App Store
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS
. Мы приветствуем решение Apple
, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщили в компании.