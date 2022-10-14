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VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store - РИА Новости, 14.10.2022
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VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store - РИА Новости, 14.10.2022
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store
Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:26
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общество
технологии
apple
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщили в компании.
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общество, технологии, apple
Общество, Технологии, Apple
01:26 14.10.2022 (обновлено: 01:33 14.10.2022)
 
VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store

В VK подтвердили, что "ВКонтакте", а также другие приложения снова появились в App Store

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщили в компании.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 22:04
Приложение "ВКонтакте" пропало из App Store
 
ОбществоТехнологииApple
 
 
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