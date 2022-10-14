https://ria.ru/20221014/vk-1823878638.html

VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store

VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store - РИА Новости, 14.10.2022

VK подтвердила возвращение ранее удаленных приложений в App Store

Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:26

2022-10-14T01:26

2022-10-14T01:33

общество

технологии

apple

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Приложения VK, которые ранее были удалены из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20220926/vk-1819659380.html

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2022

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общество, технологии, apple