https://ria.ru/20221014/vinci-1824064690.html

Саудовская Аравия пригласила эксперта проверить подлинность холста да Винчи

Саудовская Аравия пригласила эксперта проверить подлинность холста да Винчи - РИА Новости, 14.10.2022

Саудовская Аравия пригласила эксперта проверить подлинность холста да Винчи

Эксперта из Великобритании Мартина Кемпа пригласили в Саудовскую Аравию, чтобы проверить на подлинность картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:18

2022-10-14T16:18

2022-10-14T16:26

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Эксперта из Великобритании Мартина Кемпа пригласили в Саудовскую Аравию, чтобы проверить на подлинность картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает газета Times.Это полотно долгое время считалось утраченным. В 2017 году оно была продано частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона), став самым дорогим произведением искусства в истории."Она (картина) находится в Саудовской Аравии, где строится художественная галерея, которая должна быть построена в 2024 году, я полагаю. Были попытки пригласить меня посмотреть на нее", – приводит газета слова Кемпа, который ранее отказался посетить страну.Но по словам Кемпа, он может пересмотреть свое решение, если его участие поможет вновь представить картину "всему миру", пишет Times. Как отмечается в статье, Мартин Кемп сыграл решающую роль в приписывании картины Леонардо да Винчи до ее продажи на аукционе.Долгий путьРанее газета New York Times сообщила, что картину приобрел друг Мухаммеда бен Салмана, саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Позже аукционный дом Christie's сообщил, что покупателем картины стал департамент культуры и туризма Абу-Даби. Спустя некоторое время, музей-филиал французского Лувра в ОАЭ объявил, что картина будет выставлена у них, однако позже отложил презентацию полотна, после чего в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники музея не знают, где находится "Спаситель мира".По данным портала, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.Ранее в разговоре с РИА Новости французский специалист по живописной технике Леонардо да Винчи Жак Франк отметил, что "сомнения по поводу подлинности картины были повсеместно распространены еще до ее продажи и после продажи продолжают распространяться". Он напомнил, что ранее заявлял о том, что работа принадлежит кисти не Леонардо да Винчи, но его ученика – Джан Джакомо Капротти, работавшего под именем Салаи. Франк отметил, что, действительно, в работе над картиной принимал участие сам да Винчи, однако оно было "небольшим".

https://ria.ru/20221008/nevermeer-1822483330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, леонардо да винчи, саудовская аравия, живопись, великобритания