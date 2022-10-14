https://ria.ru/20221014/vich-1823882320.html

СМИ: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

СМИ: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

Текущий год в Польше оказался рекордным по новым случаям заражений ВИЧ, в минздраве страны считают, что из-за "изменения социального поведения" граждан и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:14

2022-10-14T03:14

2022-10-14T03:14

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Текущий год в Польше оказался рекордным по новым случаям заражений ВИЧ, в минздраве страны считают, что из-за "изменения социального поведения" граждан и наплыва беженцев с Украины число заражений может увеличиться, сообщает портал Interia."Новейшие данные (в частности, эпидемиологические отчеты), представленные Национальным институтом общественного здравоохранения - Государственным исследовательским институтом, не оставляют никаких сомнений – нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ", - говорится в статье.Так, с начала года до конца сентября в стране было выявлено 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество вновь выявленных случаев только дважды превышало отметку в полторы тысячи – в 2019-м и в 2017-м годах.Одной из причин роста заболеваний местный минздрав называет влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой ограничение в вопросе диагностики и профилактики. При этом ведомство признает, что количество заражений может увеличиться в ближайшее время из-за "изменение социального поведения в сексуальной сфере" среди граждан и наплыва беженцев с Украины.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, польша