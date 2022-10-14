https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html

Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК

Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК - РИА Новости, 14.10.2022

Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК

Арбитражный суд Москвы по иску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) обязал Google разблокировать доступ к... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:19

2022-10-14T13:19

2022-10-14T13:36

москва

вгтрк

google

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россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) обязал Google разблокировать доступ к YouTube-каналам вещателя, следует из картотеки арбитражных дел.Суд полностью удовлетворил иск ВГТРК к американской Google LLC, российскому ООО "Гугл", ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited, в котором также были заявлены требования признать незаконными отказы ответчиков от договоров и взыскать с них прогрессивную судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.Ранее в этом деле, где третьими лицами привлечены сотрудники ВГТРК Аркадий Мамонтов, Евгений Попов и Ольга Скабеева, суд принял обеспечительные меры, арестовав деньги, а также все движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google на общую сумму 500 миллионов рублей.Активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были также арестованы еще в нескольких делах по аналогичным искам телекомпаний и других СМИ. Кроме того, до этого счета российской структуры Google суд арестовал в делах по искам футбольного клуба "Ахмат" и холдинга "Царьград медиа".Роскомнадзор сообщал о десятках фактов применения YouTube неправомерных, с точки зрения ведомства, ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости.Большинство СМИ подали иски о разблокировке своих YouTube-каналов. На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.По ситуации на пятницу, 14 октября, каналы RT и ТНТ остаются заблокированными. При этом Youtube разблокировал канал "Царьграда", но закрыл возможность монетизации, что лишает компанию возможности зарабатывать на платформе.Между тем российское подразделение IT-гиганта, ООО "Гугл", решило обанкротиться. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал соответствующее заявление компании обоснованным и ввел в организации наблюдение.Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдения, и пока исполнение судебного акта приостановлено до рассмотрения апелляции ведомства.

https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html

https://ria.ru/20221010/sbol-1822791332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, вгтрк, google, технологии, youtube, газпром-медиа холдинг, россия, происшествия