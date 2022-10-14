https://ria.ru/20221014/velichiya-1824136144.html
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу - РИА Новости, 14.10.2022
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу
Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:28
2022-10-14T17:28
2022-10-14T17:28
москва
россия
ростов-на-дону
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Сегодня он освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела "Нового величия". В колонии Вячеслав провел больше двух лет, до этого такой же период времени он провёл в СИЗО в Москве", - рассказал собеседник агентства.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима. Это было второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников, и приговор отменили.
https://ria.ru/20220117/velichie-1768257491.html
https://ria.ru/20210511/sud-1731764133.html
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РИА Новости
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москва, россия, ростов-на-дону, новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Москва, Россия, Ростов-на-Дону, Новое величие, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" Крюков первым вышел на свободу