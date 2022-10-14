https://ria.ru/20221014/velichiya-1824136144.html

Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу

Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу - РИА Новости, 14.10.2022

Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу

Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:28

2022-10-14T17:28

2022-10-14T17:28

москва

россия

ростов-на-дону

новое величие

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Сегодня он освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела "Нового величия". В колонии Вячеслав провел больше двух лет, до этого такой же период времени он провёл в СИЗО в Москве", - рассказал собеседник агентства.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима. Это было второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников, и приговор отменили.

https://ria.ru/20220117/velichie-1768257491.html

https://ria.ru/20210511/sud-1731764133.html

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Владимир Лаврентьев

москва, россия, ростов-на-дону, новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество