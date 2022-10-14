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Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу - РИА Новости, 14.10.2022
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Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу - РИА Новости, 14.10.2022
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу
Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:28
2022-10-14T17:28
москва
россия
ростов-на-дону
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Сегодня он освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела "Нового величия". В колонии Вячеслав провел больше двух лет, до этого такой же период времени он провёл в СИЗО в Москве", - рассказал собеседник агентства.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима. Это было второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников, и приговор отменили.
https://ria.ru/20220117/velichie-1768257491.html
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москва, россия, ростов-на-дону, новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Москва, Россия, Ростов-на-Дону, Новое величие, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
17:28 14.10.2022
 
Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" вышел на свободу

Осужденный на реальный срок фигурант дела "Нового величия" Крюков первым вышел на свободу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу движения "Новое величие"
Заседание суда по делу движения Новое величие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание суда по делу движения "Новое величие". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков первым среди приговоренных к реальному лишению свободы вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Сегодня он освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела "Нового величия". В колонии Вячеслав провел больше двух лет, до этого такой же период времени он провёл в СИЗО в Москве", - рассказал собеседник агентства.
Фигуранты дела Нового величия Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 18:03
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор по делу "Нового величия"
В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.
Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима. Это было второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников, и приговор отменили.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая 2021, 13:05
Суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру
 
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