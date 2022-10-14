https://ria.ru/20221014/uzhas-1823881123.html

Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США

Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США - РИА Новости, 14.10.2022

Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США

Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов, пишет РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:25

2022-10-14T02:25

2022-10-14T02:25

европа

сша

украина

евросоюз

нато

северный поток

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585039527_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6f206215e34e0c7d4daa2f2e6a9bb1f1.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов, пишет испанское издание Rebelión.ЕС, говорится в публикации, вынуждена сократить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Америки как своих. Речь идет о массовых закупках американской военной техники.Кроме того, в преддверии наступающей зимы Европе "хотят впихнуть американский газ". Именно для этого, по мнению автора публикации, и была организована диверсия на "Северном потоке".Конфликт на Украине, отмечается в статье, нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии. Европе пора проснуться и перестать "проглатывать военную пропаганду, что США и НАТО действуют из гуманных соображений", резюмируется в статье.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

европа

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, украина, евросоюз, нато, северный поток, россия, в мире