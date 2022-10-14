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Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США - РИА Новости, 14.10.2022
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Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США
Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США - РИА Новости, 14.10.2022
Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США
Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов, пишет РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T02:25
2022-10-14T02:25
европа
сша
украина
евросоюз
нато
северный поток
россия
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов, пишет испанское издание Rebelión.ЕС, говорится в публикации, вынуждена сократить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Америки как своих. Речь идет о массовых закупках американской военной техники.Кроме того, в преддверии наступающей зимы Европе "хотят впихнуть американский газ". Именно для этого, по мнению автора публикации, и была организована диверсия на "Северном потоке".Конфликт на Украине, отмечается в статье, нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии. Европе пора проснуться и перестать "проглатывать военную пропаганду, что США и НАТО действуют из гуманных соображений", резюмируется в статье.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, сша, украина, евросоюз, нато, северный поток, россия, в мире
Европа, США, Украина, Евросоюз, НАТО, Северный поток, Россия, В мире
02:25 14.10.2022
 
Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США

Rebelión: Европу, решившую стать колонией США, ждет "немыслимый ужас"

© AP Photo / Emilio MorenattiМужчина подает милостыню нищему на бульваре в Барселоне
Мужчина подает милостыню нищему на бульваре в Барселоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мужчина подает милостыню нищему на бульваре в Барселоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европу ждет "немыслимый ужас" из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Соединенных Шатов, пишет испанское издание Rebelión.
ЕС, говорится в публикации, вынуждена сократить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Америки как своих. Речь идет о массовых закупках американской военной техники.
Кроме того, в преддверии наступающей зимы Европе "хотят впихнуть американский газ". Именно для этого, по мнению автора публикации, и была организована диверсия на "Северном потоке".
Конфликт на Украине, отмечается в статье, нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии. Европе пора проснуться и перестать "проглатывать военную пропаганду, что США и НАТО действуют из гуманных соображений", резюмируется в статье.
США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаСШАУкраинаЕвросоюзНАТОСеверный потокРоссияВ мире
 
 
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