https://ria.ru/20221014/uzbekistan-1823899361.html
Узбекистан хочет открыть в России текстильные магазины
Узбекистан хочет открыть в России текстильные магазины - РИА Новости, 14.10.2022
Узбекистан хочет открыть в России текстильные магазины
Десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана планируется создать в России, узбекистанским компаниям помогут занять освободившиеся... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:02
2022-10-14T09:02
2022-10-14T09:02
экономика
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана планируется создать в России, узбекистанским компаниям помогут занять освободившиеся места в торговых центрах РФ, заявил в пятницу председатель ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров."Сейчас мы активно создаем складские помещения в России, развиваем инфраструктуру торговых домов, думаю, выйдем на создание десятков мультибрендовых магазинов с узбекским текстилем", - сказал Хайдаров в интервью интернет-изданию podrobno.uz.Глава "Узтекстильпрома" отметил, что в Узбекистане будем финансово стимулировать текстильных экспортеров, помогать им занимать освободившиеся места в торговых центрах РФ, принимать участие в выставках.Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России. Позднее е в Торгово-промышленной палате Узбекистана сообщали РИА Новости, что окажут содействие РСТЦ в привлечении узбекистанских компаний к аренде магазинов в торговых центрах в РФ.Российский рынок продолжает занимать первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: в январе-августе 2022 года этот объем вырос на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 823,7 миллиона долларов (36,3% в общих экспортных поставках текстиля на экспорт).
https://ria.ru/20221010/uzbekistan-1822715218.html
https://ria.ru/20221004/uzbekistan-1821388756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, россия
Экономика, Узбекистан, Россия
Узбекистан хочет открыть в России текстильные магазины
Узбекистан хочет создать в России десятки мультибрендовых текстильных магазинов
ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана планируется создать в России, узбекистанским компаниям помогут занять освободившиеся места в торговых центрах РФ, заявил в пятницу председатель ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров.
"Сейчас мы активно создаем складские помещения в России, развиваем инфраструктуру торговых домов, думаю, выйдем на создание десятков мультибрендовых магазинов с узбекским текстилем", - сказал Хайдаров в интервью интернет-изданию podrobno.uz.
Глава "Узтекстильпрома" отметил, что в Узбекистане будем финансово стимулировать текстильных экспортеров, помогать им занимать освободившиеся места в торговых центрах РФ, принимать участие в выставках.
"Мы очень активны в России, но нужно быть еще более активными, потому что рынок большой, он требует новых объемов продукции. При этом здесь сложилась серьезная конкуренция, речь идет о давно обосновавшихся турецких брендах, а также агрессивно заходящих на рынок производителях из КНР и Индии", - добавил Хайдаров.
Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России. Позднее е в Торгово-промышленной палате Узбекистана сообщали РИА Новости, что окажут содействие РСТЦ в привлечении узбекистанских компаний к аренде магазинов в торговых центрах в РФ.
Российский рынок продолжает занимать первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: в январе-августе 2022 года этот объем вырос на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 823,7 миллиона долларов (36,3% в общих экспортных поставках текстиля на экспорт).