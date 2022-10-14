11:56 14.10.2022 (обновлено: 11:58 14.10.2022)
На Урале из учебного центра отправили домой около 700 мобилизованных
Из Еланского учебного центра на Урале около 700 мобилизованных отправили домой
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Около 700 мобилизованных отправили обратно домой из Еланского учебного центра на Урале, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ("Единая Россия").
"Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов. В Еланском гарнизоне посетил медроту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 "завернули" по документам как неправомерно мобилизованных. В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть выполняют работу военкомов", – написал Иванов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого – нет, должна быть в военкоматах. "Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть – дают сутки, чтобы принести справки. Но, почему в итоге так много мобилизованных, не подходящих по здоровью? Вопрос", – заметил Иванов.
Ранее депутат сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один - от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства, третий почувствовал себя плохо и его не смогли спасти. Кроме того, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени.
После сообщений о нарушениях на местах в ходе частичной мобилизации (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин заявил, что вопросов остается достаточно, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.