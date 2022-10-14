https://ria.ru/20221014/ukraina-1824152661.html
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране - РИА Новости, 14.10.2022
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:59
2022-10-14T17:59
2022-10-14T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов."Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно", - заявил он на заседании кабинета министров.Тем не менее, он отметил, что сейчас пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после ракетных обстрелов, поэтому необходимо уменьшить нагрузку на сети во избежание аварий. В связи с этим, по его словам, просьба добровольно ограничить потребление электроэнергии остается актуальной для жителей страны.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:59 14.10.2022 (обновлено: 18:33 14.10.2022)
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
Премьер Украины Шмыгаль заявил о полном восстановлении систем энергоснабжения в стране
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов.
"Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно", - заявил он на заседании кабинета министров.
Тем не менее, он отметил, что сейчас пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после ракетных обстрелов, поэтому необходимо уменьшить нагрузку на сети во избежание аварий. В связи с этим, по его словам, просьба добровольно ограничить потребление электроэнергии остается актуальной для жителей страны.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ
оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.