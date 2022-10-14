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Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране - РИА Новости, 14.10.2022
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Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране - РИА Новости, 14.10.2022
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:59
2022-10-14T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов."Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно", - заявил он на заседании кабинета министров.Тем не менее, он отметил, что сейчас пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после ракетных обстрелов, поэтому необходимо уменьшить нагрузку на сети во избежание аварий. В связи с этим, по его словам, просьба добровольно ограничить потребление электроэнергии остается актуальной для жителей страны.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:59 14.10.2022 (обновлено: 18:33 14.10.2022)
 
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране

Премьер Украины Шмыгаль заявил о полном восстановлении систем энергоснабжения в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов.
"Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно", - заявил он на заседании кабинета министров.
Тем не менее, он отметил, что сейчас пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после ракетных обстрелов, поэтому необходимо уменьшить нагрузку на сети во избежание аварий. В связи с этим, по его словам, просьба добровольно ограничить потребление электроэнергии остается актуальной для жителей страны.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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