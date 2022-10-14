https://ria.ru/20221014/ukraina-1824152661.html

Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране

Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране - РИА Новости, 14.10.2022

Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране

Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:59

2022-10-14T17:59

2022-10-14T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что энергоснабжение в стране стабилизировалось после ракетных ударов."Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно", - заявил он на заседании кабинета министров.Тем не менее, он отметил, что сейчас пропускная способность энергетических магистральных сетей снижена из-за значительных разрушений после ракетных обстрелов, поэтому необходимо уменьшить нагрузку на сети во избежание аварий. В связи с этим, по его словам, просьба добровольно ограничить потребление электроэнергии остается актуальной для жителей страны.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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